Ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı: 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

1. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR TAMAMLANDI!

6. sınıf öğrencilerine 26 Aralık 2023 tarihinde Türkçe ve matematik derslerinden 16, 9. sınıf öğrencilerine ise 27 Aralık 2023 tarihinde Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 soruluk sınavlar uygulandı.