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Haberler Fotohaber Ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı: 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 10:17

Ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı: 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci dönem ikinci ortak yazılı sınavları, 26-27 Aralık tarihlerinde düzenlendi. Şimdi binlerce öğrencinin gündeminde ''Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu yer alıyor. 6. ve 9. sınıf öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte detaylar.

Ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı: 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ortak sınav sonuçları açıklandı mı son dakika yanıt arıyor. 6. ve 9. sınıf öğrencileri 26-27 Aralık tarihlerinde düzenlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavlarına katılım sağladı. Sınavın üzerinden günler geçmesi sebebiyle öğrenci ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek sonuç açıklamasına kilitlendi. Peki, 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır? İşte, Ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı

Ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı: 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

1. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR TAMAMLANDI!

6. sınıf öğrencilerine 26 Aralık 2023 tarihinde Türkçe ve matematik derslerinden 16, 9. sınıf öğrencilerine ise 27 Aralık 2023 tarihinde Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 soruluk sınavlar uygulandı.

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Ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı: 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB ortak sınav sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

1. dönem 2. ortak yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyordu. Sorgulamalar devam ediyor.

Açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

Ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı: 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek. Ortak yazılı sınavların değerlendirilmesi il ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından yapılacak. Ortak yazılı sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı: 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME 100 TAM PUAN ÜZERİNDEN OLACAK

Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek.

Yanlış cevaplar ise puanlamaya dahil edilmeyecek ve doğru cevapları etkilemeyecek.

Sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

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