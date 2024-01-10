Ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı: 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 10.01.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
10:17
Ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci dönem ikinci ortak yazılı sınavları, 26-27 Aralık tarihlerinde düzenlendi. Şimdi binlerce öğrencinin gündeminde ''Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu yer alıyor. 6. ve 9. sınıf öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 6. ve 9. sınıf MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte detaylar.