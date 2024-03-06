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Haberler Fotohaber Oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli? 2024 Oruç fidyesi ne kadar ve ne zaman verilir?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 12:47

Oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli? 2024 Oruç fidyesi ne kadar ve ne zaman verilir?

Oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli sorusu Ramazan ayı öncesinde gündeme geldi. Bir kişinin oruç ibadetini yerine getirememesi durumunda, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödeyeceği bedele Fidye denir. Peki, 2024 Oruç fidyesi ne kadar ve ne zaman verilir? İşte, Diyanete göre fidye bedeli…

Oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli? 2024 Oruç fidyesi ne kadar ve ne zaman verilir?

11 ayın Sultanı olan Ramazan başlangıcı ile fidye tutarı ve ödeme zamanı yakından takip ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de, "Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder." (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Peki, Oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli 2024? Oruç fidyesi ne kadar?

Oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli? 2024 Oruç fidyesi ne kadar ve ne zaman verilir?

FİDYE NEDİR?

Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dinî bir terim olarak fidye, oruç ibadetinin eda veya kaza imkânının kalmaması sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddî bedeli ifade eder.

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Oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli? 2024 Oruç fidyesi ne kadar ve ne zaman verilir?

FİDYE NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

Oruç fidyesi 2024 yılında Diyanet tarafından 130 TL olarak belirlendi. Oruç fidyesi Ramazan'ın başlangıcında verilebileceği gibi Ramazan'ın içinde veya sonunda da verilebilir.

Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Fidye verirken bir fidye miktarının bölünmeden bir fakire verilmesine dikkat edilmelidir. Mesela 130 TL fidyenin yarısı bir fakire diğer yarısı da başka bir fakire verilmemeli; 130 TL'nin tamamı bir fakire verilmelidir.

Oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli? 2024 Oruç fidyesi ne kadar ve ne zaman verilir?

FİDYE KİMLERE VERİLİR?

Oruç fidyesi, tıpkı fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl (üst soy) ve fürûuna (alt soy) veremez. Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürû ise, çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.

Yine, bir kimse hanımına zekât, fitre ve fidyesini veremeyeceği gibi, hanımı da kocasına bunları veremez.
Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301)

Oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli? 2024 Oruç fidyesi ne kadar ve ne zaman verilir?

FİDYE GÜCÜ VERMEYE GÜCÜ OLMAYANLAR NE YAPMALI?

Senenin hiçbir mevsiminde oruç tutamayacak kadar yaşlı olan (pîr-i fânî) kimselerin, maddî durumları uygunsa Ramazan'ın her bir günü için bir fakire fidye (yani bir fitre) vermeleri gerekir. İyileşme umudu olmayan hasta da bu hükme tâbidir (Bakara, 2/184).

Fidye verecek gücü olmayanlar ise, fidyeden sorumlu olmazlar (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 396). Ancak kasten tutmadıkları oruçların uhrevî sorumluluğunu taşırlar. Bu durumda olanların yapabileceği Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dilemektir.

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