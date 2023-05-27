Oy kullanma şartları neler? YSK açıklamaları ile kimler oy kullanabilir, kimler kullanamaz? Nasıl oy kullanacağım?

YSK seçim mevzuatında oy kullanma şartları nelerdir ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, vatandaşların oy kullanmaya gitmeden önce okuması tavsiye edilen bu mevzuatla kimle oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz gibi soruların cevapları ayrıntılı olarak açıklanmıştı. Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur cumhurbaşkanı seçimleri için sandığa gidecek. 28 Mayıs seçimlerinde ilk defa oy kullanacak olan vatandaşlar YSK ile oy kullanırken nelere dikkat edilmesi gerekir merak ediyor. Peki, oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir, nasıl oy kullanılır? İşte, merak edilenler…