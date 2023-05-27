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Haberler Fotohaber Oy kullanma şartları neler? YSK açıklamaları ile kimler oy kullanabilir, kimler kullanamaz? Nasıl oy kullanacağım?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 09:26

Oy kullanma şartları neler? YSK açıklamaları ile kimler oy kullanabilir, kimler kullanamaz? Nasıl oy kullanacağım?

YSK seçim mevzuatında oy kullanma şartları nelerdir ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, vatandaşların oy kullanmaya gitmeden önce okuması tavsiye edilen bu mevzuatla kimle oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz gibi soruların cevapları ayrıntılı olarak açıklanmıştı. Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur cumhurbaşkanı seçimleri için sandığa gidecek. 28 Mayıs seçimlerinde ilk defa oy kullanacak olan vatandaşlar YSK ile oy kullanırken nelere dikkat edilmesi gerekir merak ediyor. Peki, oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir, nasıl oy kullanılır? İşte, merak edilenler…

Oy kullanma şartları neler? YSK açıklamaları ile kimler oy kullanabilir, kimler kullanamaz? Nasıl oy kullanacağım?

"Oy kullanırken nelere dikkat etmeliyim?" sorusu iki hafta sonra tekrar seçime giden seçmenlerin gündemini tekrardan meşgul ediyor. Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 de sandığa gidecek ve Türkiye Cumhuriyeti 13.cumhurbaşkanını seçecek. Sandığa gitmeden önce oy kullanma şartları neler, kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz tekrar gündeme geldi. YSK yayınladığı mevzuatında oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri ayrıntılı olarak çerçevelemiş, vatandaşların hizmetine sunmuştu. Peki, YSK mevzuatı çerçevesinde oy kullanma şartları neler, oy kullanırken dikkat edilmesi gereken nelerdir? İşte, merak edilenler…

Oy kullanma şartları neler? YSK açıklamaları ile kimler oy kullanabilir, kimler kullanamaz? Nasıl oy kullanacağım?

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?
Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar:

  1. 18 yaşı doldurmayan kişiler,
  2. Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,
  3. Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.
  4. Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,
  5. Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.
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Oy kullanma şartları neler? YSK açıklamaları ile kimler oy kullanabilir, kimler kullanamaz? Nasıl oy kullanacağım?

UZMANLAR VE SUBAYLAR OY KULLANABİLİR Mİ?
Anayasaya göre silah altında bulan hiçbir asker oy kullanamaz.18 yaşını doldurmuş olan ve bir kısıdı bulunmayan her Türk vatandaşının seçme ve halk oylamasına katılma hakkı bulunmaktadır. Fakat bazı istisnalar bulunmaktadır. Bu istisnalar doğrultusunda silahaltında bulunan subaylar ve uzmanlar izinde olsalar dahi oy kullanım hakları bulunmamaktadır.

Oy kullanma şartları neler? YSK açıklamaları ile kimler oy kullanabilir, kimler kullanamaz? Nasıl oy kullanacağım?

YSK ADIM ADIM OY KULLANMA REHBERİ
Seçmenler, 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oylarını 6 adımda kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu.

Buna göre, 28 Mayıs'ta seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.

Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 6 adım şöyle:

Oy kullanma şartları neler? YSK açıklamaları ile kimler oy kullanabilir, kimler kullanamaz? Nasıl oy kullanacağım?

NASIL OY KULLANACAĞIM?
1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

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