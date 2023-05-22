OY KULLANMAMA CEZASI 2023: YSK kuralları ile 2. tur seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur? Oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?

28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.