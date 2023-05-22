Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber OY KULLANMAMA CEZASI 2023: YSK kuralları ile 2. tur seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur? Oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.05.2023 18:31 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 18:31

OY KULLANMAMA CEZASI 2023: YSK kuralları ile 2. tur seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur? Oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?

Oy kullanmama cezası 2023 seçimlerinin ardından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde salt çoğunluk sağlanamadı. Bu nedenle Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını seçmek üzere 28 Mayıs Pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. Oy kullanmak istemeyenler ya da çeşitli sebeplerle oy kullanmaya gidemeyecek olan vatandaşlar 2. Turda oy kullanmak zorunlu mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı, ne kadar, kaç TL? İşte, YSK kuralları ile 2023 oy kullanmama cezası hakkında detaylı bilgiler...

YSK OY KULLANMAMA CEZASI 2023 SORGULAMA || İkinci turda oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmayan ceza ödeyecek mi, cezası ne kadar, kaç TL?

2023 Oy kullanmama cezası var mı, ne kadar, kaç TL sorusu yanıt aramaya devam ediyor. 55 milyonu aşkın seçmen 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. YSK tarafından açıklanan sonuca göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan hiçbiri yüzde 50+1 salt oy çoğunluğu sağlayamadığı için seçimler 2. tura kaldı. İkinci tur seçimler 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Çeşitli nedenlerle oy kullanamayacak olan vatandaşlar 2. turda oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, YSK ile oy kullanmama cezası 2023…

YSK OY KULLANMAMA CEZASI 2023 SORGULAMA || İkinci turda oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmayan ceza ödeyecek mi, cezası ne kadar, kaç TL?

SEÇİMLERDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur.

Oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda YSK tarafından cezai işlem uygulanmaktadır.

Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanma işlemi yerine getirilmediğinde cezası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenmektedir.

Seçim günü oy kullanmama durumunda seçmene verilecek idari para cezası dışında, seçmene herhangi bir ceza uygulanmaz veya herhangi bir yasal sorumluluk doğmaz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YSK OY KULLANMAMA CEZASI 2023 SORGULAMA || İkinci turda oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmayan ceza ödeyecek mi, cezası ne kadar, kaç TL?

2023 OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

2017 yılında yapılan Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen tutara göre oy kullanmayan vatandaşlar 22 TL ceza ödemişti.

Bir önceki 1 Kasım 2015 seçimlerinde de oy kullanmama cezası 22 TL olarak ödenmişti.

YSK OY KULLANMAMA CEZASI 2023 SORGULAMA || İkinci turda oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmayan ceza ödeyecek mi, cezası ne kadar, kaç TL?

28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

YSK OY KULLANMAMA CEZASI 2023 SORGULAMA || İkinci turda oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmayan ceza ödeyecek mi, cezası ne kadar, kaç TL?

OY KULLANMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR?

Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır.

Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.

SON DAKİKA