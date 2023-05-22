OY KULLANMAMA CEZASI 2023: YSK kuralları ile 2. tur seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur? Oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?

Oy kullanmama cezası 2023 seçimlerinin ardından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde salt çoğunluk sağlanamadı. Bu nedenle Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını seçmek üzere 28 Mayıs Pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. Oy kullanmak istemeyenler ya da çeşitli sebeplerle oy kullanmaya gidemeyecek olan vatandaşlar 2. Turda oy kullanmak zorunlu mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı, ne kadar, kaç TL? İşte, YSK kuralları ile 2023 oy kullanmama cezası hakkında detaylı bilgiler...