Oy kullanmama cezası 2023! Seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsak ne olur? Cezası ne kadar, kaç TL?

2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kaldı. 14 Mayıs Pazar günü yurtiçi 60 milyon 904 bin 499 kişi 28. Dönem milletvekilleri ve 13. Dönem cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek. Oy kullanmak istemeyen vatandaşlar 2023 oy kullanmama cezası var mı, ne kadar sorularını merak ediyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyin oy kullanmak vatandaşlık görevi olarak kabul edilmiştir. Çeşitli sebeplerle oy kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Peki, seçimde oy kullanmak zorunlu mu, kullanmazsak ne olur, cezası ne kadar, kaç TL? İşte Oy kullanmama cezası 2023!