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Haberler Fotohaber Oy kullanmama cezası 2023! Seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsak ne olur? Cezası ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 11:44

Oy kullanmama cezası 2023! Seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsak ne olur? Cezası ne kadar, kaç TL?

2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kaldı. 14 Mayıs Pazar günü yurtiçi 60 milyon 904 bin 499 kişi 28. Dönem milletvekilleri ve 13. Dönem cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek. Oy kullanmak istemeyen vatandaşlar 2023 oy kullanmama cezası var mı, ne kadar sorularını merak ediyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyin oy kullanmak vatandaşlık görevi olarak kabul edilmiştir. Çeşitli sebeplerle oy kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Peki, seçimde oy kullanmak zorunlu mu, kullanmazsak ne olur, cezası ne kadar, kaç TL? İşte Oy kullanmama cezası 2023!

Oy kullanmama cezası 2023! Seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsak ne olur? Cezası ne kadar, kaç TL?

Seçime kısa bir süre kala çeşitli sebeplerden dolayı oy kullanamayacak olan kişiler; "Seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsak ne olur? Cezası ne kadar, kaç TL? " sorularını araştırmaya başladı. Türkiye, 14 Mayıs'ta milletvekili ve cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına gidecek. Tüm yurtta oy verme işlemi Pazar sabahı sat 09:00 da başlayıp yurt genelinde 17:00 da son bulacak. Oy kullanmak istemeyen vatandaşlar ise seçimde oy kullanmam cezası var mı, yok mu, ne kadar araştırmaya başladı. Peki, Peki, seçimde oy kullanmak zorunlu mu, kullanmazsak ne olur, cezası ne kadar, kaç TL? İşte Oy kullanmama cezası 2023!

Oy kullanmama cezası 2023! Seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsak ne olur? Cezası ne kadar, kaç TL?

SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

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Oy kullanmama cezası 2023! Seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsak ne olur? Cezası ne kadar, kaç TL?

OY KULLANMAMA CEZASI 2023

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.

Oy kullanmama cezası 2023! Seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsak ne olur? Cezası ne kadar, kaç TL?

Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.

Oy kullanmama cezası 2023! Seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsak ne olur? Cezası ne kadar, kaç TL?
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