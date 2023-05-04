Oy kullanmama cezası 2023! Seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsak ne olur? Cezası ne kadar, kaç TL?

Seçime kısa bir süre kala çeşitli sebeplerden dolayı oy kullanamayacak olan kişiler; "Seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsak ne olur? Cezası ne kadar, kaç TL? " sorularını araştırmaya başladı. Türkiye, 14 Mayıs'ta milletvekili ve cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına gidecek. Tüm yurtta oy verme işlemi Pazar sabahı sat 09:00 da başlayıp yurt genelinde 17:00 da son bulacak. Oy kullanmak istemeyen vatandaşlar ise seçimde oy kullanmam cezası var mı, yok mu, ne kadar araştırmaya başladı. Peki, Peki, seçimde oy kullanmak zorunlu mu, kullanmazsak ne olur, cezası ne kadar, kaç TL? İşte Oy kullanmama cezası 2023!