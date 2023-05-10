Oy verme işlemi ne zaman ve saat kaçta başlıyor? 14 Mayıs 2023 seçimleri oy verme saatleri

Cumhurbaşkanı ve 28.Milletvekili seçimleri için oy verme saatleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlandı. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda vatandaşlar 28 Mayıs tarihinde sandıklara gidip oy kullanacak. Vatandaşlar ne zaman oy kullanacağım, Oy verme işlemi saat kaçta başlıyor sorusuna yanıt aramakta. 14 Mayıs 2023 seçimleri oy verme saatleri üzerinden vatandaşlar oy kullanma işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, oy verme işlemi ne zaman, saat kaçta? İşte konu hakkında detaylar