14 Mayıs oy kullanma saatleri belli oldu! YSK 2023 Oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

14 MAYIS'TA OY KULLANACAK SEÇMEN SAYISI BELLİ OLDU

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Seçmen sayılarını paylaşan Yener şöyle konuştu:

"Yurt içinde seçmen sayısı 60 milyon 697 bin 843 olup, bunun 30 milyon 710 bin 790'ını yani yüzde 50,60'ını kadın seçmenlerimiz oluşturmaktadır; 29 milyon 987 bin 53 erkek seçmen sayımız bulunmaktadır, seçmenlerimizin yüzde 49,40'ını erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacaktır. Yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayımız 989 bin 543 olup, 75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 180 bin 802'dir. 973 ilçe, bin 94 ilçe seçim kurulunda toplam 191 bin 884 sandık kurulu kurulacaktır. Ayrıca 421 ilçemizde seyyar sandık kurulacak olup, seyyar sandıklarda oy kullanacak olan toplam seçmen sayımız 6 bin 215'tir. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan seçmen sayımız 53 bin 172'dir."

KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşının üzerin olan ve kısıtlı durumda olmayan Türk vatandaşlarının oy kullanma hakkı vardır. Ancak yine de kanunen belirlenmiş bazı kısıtlı durumlar bulunur.

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.