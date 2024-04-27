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Haberler Fotohaber Özel güvenlik sınavı (ÖGG) cevap anahtarı erişime açıldı mı? 108. dönem Özel güvenlik sınav sonuç tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 27.04.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 07:39

Özel güvenlik sınavı (ÖGG) cevap anahtarı erişime açıldı mı? 108. dönem Özel güvenlik sınav sonuç tarihi belli oldu!

108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınav 27 Nisan Cumartesi günü adayların katılımıyla birlikte gerçekleşiyor. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) Özel Güvenlik Sınavı hakkında bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Özel güvenlik sınavı cevap anahtarı ve sınav sonuç tarihi belli oldu! Peki, ÖGG soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, 108. dönem Özel güvenlik sınav sonuç tarihi…

Özel güvenlik sınavı ÖGG cevap anahtarı erişime açıldı mı? 108. dönem Özel güvenlik sınav sonuç tarihi belli oldu!

2024 yılının ikinci ÖGG sınavı 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleşiyor. Güvenlik olmak isteyen binlerce adayın katılım göstereceği sınav sonrasında "Özel güvenlik sınavı cevap anahtarı erişime açıldı mı, ne zaman açılacak" soruları yanıt arıyor! Peki, Özel güvenlik sınavı cevap anahtarı erişime açıldı mı? 108. dönem Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik sınavı ÖGG cevap anahtarı erişime açıldı mı? 108. dönem Özel güvenlik sınav sonuç tarihi belli oldu!

108. DÖNEM ÖGG SINAVI 2024

2024 yılının ikinci ÖGG sınav tarihi belli oldu.

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınav 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.

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Özel güvenlik sınavı ÖGG cevap anahtarı erişime açıldı mı? 108. dönem Özel güvenlik sınav sonuç tarihi belli oldu!

ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 108. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 30 Nisan 2024 tarihinde yayımlanacak.

Özel güvenlik sınavı cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.

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Özel güvenlik sınavı ÖGG cevap anahtarı erişime açıldı mı? 108. dönem Özel güvenlik sınav sonuç tarihi belli oldu!

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı sonuçları EGM kılavuzuna göre 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

Özel güvenlik sınavı ÖGG cevap anahtarı erişime açıldı mı? 108. dönem Özel güvenlik sınav sonuç tarihi belli oldu!

ÖGG SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

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