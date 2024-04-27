Özel güvenlik sınavı (ÖGG) cevap anahtarı erişime açıldı mı? 108. dönem Özel güvenlik sınav sonuç tarihi belli oldu!

2024 yılının ikinci ÖGG sınavı 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleşiyor. Güvenlik olmak isteyen binlerce adayın katılım göstereceği sınav sonrasında "Özel güvenlik sınavı cevap anahtarı erişime açıldı mı, ne zaman açılacak" soruları yanıt arıyor! Peki, Özel güvenlik sınavı cevap anahtarı erişime açıldı mı? 108. dönem Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?