Giriş Tarihi: 27.04.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
07:39
Özel güvenlik sınavı (ÖGG) cevap anahtarı erişime açıldı mı? 108. dönem Özel güvenlik sınav sonuç tarihi belli oldu!
108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınav 27 Nisan Cumartesi günü adayların katılımıyla birlikte gerçekleşiyor. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) Özel Güvenlik Sınavı hakkında bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Özel güvenlik sınavı cevap anahtarı ve sınav sonuç tarihi belli oldu! Peki, ÖGG soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, 108. dönem Özel güvenlik sınav sonuç tarihi…