POLİS ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ne zaman başlıyor? EGM duyurdu: 10 bin 102 kadro! Polis alımı başvuru şartları ve tarihleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 21 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildi. Akabinde ise EGM polis alımı başvuru süreci ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada 10 bini aşkın personel istihdam edileceği ifade edilirken başvuru tarihleri konusunda ise bir bilgi verilmedi. Peki, Polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte EGM duyuruları son durum ve gelişmeler…