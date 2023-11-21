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Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 10:00

POLİS ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ne zaman başlıyor? EGM duyurdu: 10 bin 102 kadro! Polis alımı başvuru şartları ve tarihleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 21 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildi. Akabinde ise EGM polis alımı başvuru süreci ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada 10 bini aşkın personel istihdam edileceği ifade edilirken başvuru tarihleri konusunda ise bir bilgi verilmedi. Peki, Polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte EGM duyuruları son durum ve gelişmeler…

POLİS ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ne zaman başlıyor? EGM duyurdu: 10 bin 102 kadro! Polis alımı başvuru şartları ve tarihleri

EGM polis alımı başvuru süreci ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 personel için kadro ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak kararda EGM polis alımı başvuru sürecine dair detaylara yer verilmedi. Şimdi binlerce polis adayının gözü kulağı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, Polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? İşte EGM duyuruları ile 10 bin 102 polis alımı son durum ve detaylar.

POLİS ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ne zaman başlıyor? EGM duyurdu: 10 bin 102 kadro! Polis alımı başvuru şartları ve tarihleri

EGM'YE 10 BİN 102 KADRO İHDAS EDİLDİ!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameye göre, merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik kontenjan ayrıldı.

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POLİS ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ne zaman başlıyor? EGM duyurdu: 10 bin 102 kadro! Polis alımı başvuru şartları ve tarihleri

Taşra teşkilatı için ise 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü için 1 adet, yine 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı için 1 adet, 3 ve 9'uncu derece polis memurluğu için 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı.

Merkez teşkilatta görevlendirilmek üzere 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü ataması yapılacak.

Ancak polis alımı başvuru süreci ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

POLİS ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ne zaman başlıyor? EGM duyurdu: 10 bin 102 kadro! Polis alımı başvuru şartları ve tarihleri

POMEM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildi.

POMEM polis alımı başvuruları http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştiriliyor.

Ancak henüz POMEM başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda haberimizde yer verilecektir.

POLİS ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ne zaman başlıyor? EGM duyurdu: 10 bin 102 kadro! Polis alımı başvuru şartları ve tarihleri

POMEM VE PMYO NEDİR?

PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu): Emniyet Teşkilatının polis ihtiyacını karşılamak amacı ile Polis Akademisi'ne bağlı olan en az lise mezunu polis adaylarına 2 yıllık süre ile ön lisans düzeyinde yatılı, parasız ve üniformalı mesleki öğretim ve eğitim veren eğitim kurumlarıdır.

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