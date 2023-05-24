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Haberler Fotohaber POMEM başvuru sonuçları sorgulama ekranı EGM PA 2023: 30. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.05.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 10:03

POMEM başvuru sonuçları sorgulama ekranı EGM PA 2023: 30. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

POMEM sonuçları sorgulama ekranı 2023 ziyaret edilmeye başlandı. 30. Dönem ön başvuru işlemleri 01-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında ''www.pa.edu.tr'' adresi üzerinden gerçekleştirildi. Akabinde polis alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamalara çevrildi. 30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları ön başvurularını tamamlayan adayların gündeminde. Hatırlanacağı üzere Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrenci sayısı 10 bin 600'e yükseltilmişti. Peki, 10 bin 600 polis alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, EGM PA ile 30. Dönem POMEM ön başvuru sonucu sorgulama sayfası...

POMEM başvuru sonuçları sorgulama ekranı EGM PA 2023: 30. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrenci sayısının 10 bin 600'e yükseltildiğini açıklamıştı. Lisans mezunu 6.900 erkek, 1.580 kadın, önlisans mezunu 1.700 erkek, 420 kadın olmak üzere toplam 10 bin 600 polis alımı için ön başvuru süreci 19 Mayıs'ta sona erdi. Şimdi ise gözler 30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, EGM PA ile 10 bin 600 polis alımı 30. Dönem POMEM ön başvuru sonucu sorgulama ekranı…

POMEM başvuru sonuçları sorgulama ekranı EGM PA 2023: 30. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin 600 polis alımı yapılacak.

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları, 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirildi.

10 bin 600 öğrenci alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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POMEM başvuru sonuçları sorgulama ekranı EGM PA 2023: 30. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ancak 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sonlanmış, sonuçlar da 28 Kasım'da Polis Akademisi tarafından ilan edilmişti.

Buna göre 30. Dönem sonuçlarının hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

POMEM başvuru sonuçları sorgulama ekranı EGM PA 2023: 30. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

30. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar ön başvuru sonuçlarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenecekler. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.

POMEM başvuru sonuçları sorgulama ekranı EGM PA 2023: 30. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

30. DÖNEM 10 BİN 600 POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2023

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

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