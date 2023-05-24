POMEM başvuru sonuçları sorgulama ekranı EGM PA 2023: 30. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

POMEM sonuçları sorgulama ekranı 2023 ziyaret edilmeye başlandı. 30. Dönem ön başvuru işlemleri 01-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında ''www.pa.edu.tr'' adresi üzerinden gerçekleştirildi. Akabinde polis alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamalara çevrildi. 30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları ön başvurularını tamamlayan adayların gündeminde. Hatırlanacağı üzere Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrenci sayısı 10 bin 600'e yükseltilmişti. Peki, 10 bin 600 polis alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, EGM PA ile 30. Dönem POMEM ön başvuru sonucu sorgulama sayfası...