Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
09:04
RAMAZAN 8.GÜN MENÜSÜ || Bugün ne pişirsem? İşte en güzel çorba, ana yemek, tatlı tarifleri burada
Ramazan'ın sekizinci gününde akşama iftara ne pişireceği konusunda kararsız falan birçok kişi menü önerisi araştırmaya başladı. Tüm İslam alemi iftar vaktinde okunan ezanla birlikte oruçlarını açacaklar. Ramazan ayında sofralar her zamankinden daha özenli, menüler her zamankinden daha itinalı hazırlanıyor. Akşam ezanına kadar karar veremeyenler "bugün iftara ne pişirsem?" diye düşünmeye başladı. Ramazan'ın 8. gününde de ne yemek yapacağına karar veremeyenler muhteşem bir iftar menüsü hazırladık. Peki, bugün iftara ne pişirsem? İşte menü önerileri ve tarifler