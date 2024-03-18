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Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 09:04

RAMAZAN 8.GÜN MENÜSÜ || Bugün ne pişirsem? İşte en güzel çorba, ana yemek, tatlı tarifleri burada

Ramazan'ın sekizinci gününde akşama iftara ne pişireceği konusunda kararsız falan birçok kişi menü önerisi araştırmaya başladı. Tüm İslam alemi iftar vaktinde okunan ezanla birlikte oruçlarını açacaklar. Ramazan ayında sofralar her zamankinden daha özenli, menüler her zamankinden daha itinalı hazırlanıyor. Akşam ezanına kadar karar veremeyenler "bugün iftara ne pişirsem?" diye düşünmeye başladı. Ramazan'ın 8. gününde de ne yemek yapacağına karar veremeyenler muhteşem bir iftar menüsü hazırladık. Peki, bugün iftara ne pişirsem? İşte menü önerileri ve tarifler

RAMAZAN 8.GÜN MENÜSÜ || Bugün ne pişirsem? İşte en güzel çorba, ana yemek, tatlı tarifleri burada

Ramazan'ı Şerif tüm hızı ve coşkusuyla İslam aleminde yaşanırken 8. gününe gelindi. Bu akşam da masalarını özel tariflerle donatmak isteyenler iftar menüsü araştırmalarına başladı. Uzmanlar sağlıklı ve fit tarifler önerirken yağlı ve ağır yemeklerden kaçmamızı öneriyor. Peki Bugün ne pişirsem? İşte en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü tarifleri

RAMAZAN 8.GÜN MENÜSÜ || Bugün ne pişirsem? İşte en güzel çorba, ana yemek, tatlı tarifleri burada

MANTAR ÇORBASI

Malzemeler

500 gram kültür mantarı

3 yemek kaşığı un

500 ml süt

3 su bardağı su (et suyu ve ya tavuk suyu varsa tercih edilmeli)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet bulyon (eklemek tercihe kalmış)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım limon suyu, 2 kaşık sirke (mantarları haşlarken)

2 yemek kaşığı tereyağı (mantarları kavururken)

Mantar Çorbası Nasıl Hazırlanır? Tarifi Nasıl Yapılır?

  1. Mantarlarınızı bir kaba alınız ve soyunuz. Mantarların tüm soyma aşamalarını resimlerden görebilir mantarlarınızı o şekil de soyabilirsiniz. Soyduğunuz mantarlarınızı şöyle bir sudan geçirin, yıkayın.
  2. Su ısıtıcınız ile su kaynatın, kaynayan suyu bir tencereye alın içine yarım limon ve 2 kaşık sirke ekleyin.
  3. Yıkanan mantarları da kaynayan suyun içine ekleyin mantarlarınız yumuşayana kadar haşlayın.
  4. Mantarlar haşlandı mantarları bir süzgece alın soğusunlar. Mantarlarınız soğudu mantarları bir tabağa doğrayın.
  5. Bir tavaya 2 kaşık tereyağı ekleyin, eritin doğramış olduğunuz mantarları da tavaya ekleyerek mantarlarınızı bir güzel kavurun. Resimlerden kavrulan mantarları görebilirsiniz.
  6. Çorbayı hazırlayacağınız tencere de 2 kaşık tereyağı eritin buna 3 kaşık unu ekleyin ve kavurun.
  7. Kavrulmuş ununuza 500 ml sütü ekleyin ve kaynatın…. süt kaynadı şimdi evde var ise süte 3 su bardağı et suyu veya tavuk suyu ekleyin yok ise de 3 su bardağı kaynamış su ekleyin. .
  8. Tencereyi 2-3 karıştırın fokurdadığında kavrulmuş mantarları bu karışıma (yağı ile beraber tavayı sıyırın)ekleyin. Çorbanız nerede ise hazır.
  9. Baharat olarak kaynayan çorbaya tuz ve karabiber ekleyin. Arzuya göre bu aşamada 1 adet bulyon ekleyebilirsiniz ama şart da değil tercihinize kalmış.
  10. Çorbanızı karıştırarak ağır ateşte üstü göz göz olana kadar pişirin kıvamı çok sulu olmayacak unlu çorbalar çok sulu olmamalı, krema kıvamında olmalı resimlerde göstermeye çalıştım.

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RAMAZAN 8.GÜN MENÜSÜ || Bugün ne pişirsem? İşte en güzel çorba, ana yemek, tatlı tarifleri burada

SOSLU TAVUK KANAT

Malzemeler

2 paket tavuk kanat

Sos malzemesi;

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı biber salçası

3-4 diş (iri) rende sarımsak

Yarım limon (sıkılacak)

2-3 tane defne yaprağı

1 tutam kekik

1 tutam biberiye

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

İstediğiniz ölçüde tuz

Soslu Tavuk Kanat Tarifi Nasıl Yapılır?

  1. Tavuk kanatlarınızı güzelce yıkayın süzün.
  2. Tüm sos malzemelerini derin bir kapta ya da derin bir tencere de karıştırın.
  3. Yıkanan tavuklarınızı bu sosa ekleyip birbirlerine iyice karışmalarını sağlayın.
  4. En az 3-4 saat ağzını kapatıp buzdolabında bekletin. (Bu birliktelikleri ne kadar uzun olursa pişince de o kadar lezzetli olurlar :)) Hatta bir öneri : sabah işe gitmeden hazırlayın buzdolabına kaldırın ve akşam eve gelince tavaya koyun pişirin.
  5. Bekleme sonunda bir teflon tava alın, 1-2 kaşık sıvı yağ ekleyin.
  6. Sos da bekleyen tavuk kanatları bir bir elinize alın üstlerini çok üstten çok az şöyle bir sıyırarak (çok sıyırmayın sos kanatların üstün de biraz kalsın) tavaya dizin.
  7. Tavanın altını yakın ağzını kapatın, bir süre sulanarak pişsinler arada sırada tavuk kanatları alt üst edin suyunu çekmeye başladığında çok az suları kaldığında tavanızın ağzını açın iyice altlı, üstlü kızartın
RAMAZAN 8.GÜN MENÜSÜ || Bugün ne pişirsem? İşte en güzel çorba, ana yemek, tatlı tarifleri burada

SEBZELİ PİLAV

Malzemeler

2 su barağı pirinç

2 yemek kaşığı arpa şehriye (silme)

1 büyük boy havuç

1 çay bardağı bezelye

1 çay bardağı konserve mısır

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağ

3 su bardağı sıcak su

Yeteri kadar tuz

Tereyağlı Sebzeli Pirinç Pilavı Tarifi Nasıl Yapılır?

  1. Pirinçleri tuzlu ılık suda en az yarım saat bekletiyoruz.
  2. Sonra rengi iyice beyazlayana kadar bol suyla yıkayıp süzüyoruz.
  3. Tencereye sıvı yağ, şehriyeleri alıp şehriyelerin rengi dönene kadar sürekli karıştırarak orta ateşte kavuruyoruz.
  4. Şehriyeler kavrulunca süzülmüş pirinçleri ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz.
  5. Pirinçler de biraz kavrulunca tereyağını ekliyoruz ve şöyle bir karıştırıp tereyağı erimesini bekliyoruz.
  6. Üzerine mısır, önceden haşladığımız havuç ve bezelyeyi ilave ederek karıştırıyoruz.
  7. Tuz ve sıcak suyunu ilave ederek ağzını kapatıp üzeri göz göz olana kadar açık ateşte, daha sonra kısık ateşte pişiriyoruz.
  8. Daha sonra altını kapatıp üzerine temiz bir bez veya havlu kağıt ile kapatarak 15 dakika dinlendiriyoruz.
RAMAZAN 8.GÜN MENÜSÜ || Bugün ne pişirsem? İşte en güzel çorba, ana yemek, tatlı tarifleri burada

ÇOBAN SALATA

Malzemeler

4 adet domates

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

2 adet yeşil biber

1 adet salatalık

Maydanoz

Limon suyu

Zeytinyağı

Çoban Salata Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak domatesleri küçük küçük doğrayın ve karıştırma kabına alın.

Daha sonra soğanı da küçük küçük doğrayın ve üzerine tuz serpip elinizle güzelce ovun.

İnce ince doğradığımız yeşil biber ve küçük küçük doğradığımız salatalığımızı da karıştırma kabına alalım.

Son olarak maydanozu da ince ince doğrayalım ve doğradığımız diğer malzemelerimizin üzerine ekleyelim.

Salatamızın zeytin yağını ve limon suyunu da ekledikten sonra güzelce harmanlayalım ve servis tabağına alarak servis edelim. Afiyet olsun.

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