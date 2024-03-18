RAMAZAN 8.GÜN MENÜSÜ || Bugün ne pişirsem? İşte en güzel çorba, ana yemek, tatlı tarifleri burada

ÇOBAN SALATA

Malzemeler

4 adet domates

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

2 adet yeşil biber

1 adet salatalık

Maydanoz

Limon suyu

Zeytinyağı

Çoban Salata Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak domatesleri küçük küçük doğrayın ve karıştırma kabına alın.

Daha sonra soğanı da küçük küçük doğrayın ve üzerine tuz serpip elinizle güzelce ovun.

İnce ince doğradığımız yeşil biber ve küçük küçük doğradığımız salatalığımızı da karıştırma kabına alalım.

Son olarak maydanozu da ince ince doğrayalım ve doğradığımız diğer malzemelerimizin üzerine ekleyelim.

Salatamızın zeytin yağını ve limon suyunu da ekledikten sonra güzelce harmanlayalım ve servis tabağına alarak servis edelim. Afiyet olsun.