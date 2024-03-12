Ramazan Bayramı tatil 9 gün mü, 5 gün mü? Tatil planı yapanlar dikkat!

Ramazan Bayramı 3 gün sürecek. Bayram tatili, bu yıl arife günü olan 9 Nisan'da başlayıp, 12 Nisan'da sona eriyor. Kamu kurumları başta olmak üzere okullar, üniversiteler, belediyeler, bankalar ve diğer birçok kurum bu günlerde kapalı olacak. Ramazan Bayramı tatili ise bu yıl nisan ara tatil ile birleşecek. Bu nedenle Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı tatil 9 gün mü, 5 gün mü? İşte yanıtı.