Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
11:10
Ramazan Bayramı tatil 9 gün mü, 5 gün mü? Tatil planı yapanlar dikkat!
Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. Özel sektör ve kamuda çalışan pek çok kişi bu yıl yıllık izinleriyle birlikte Ramazan Bayramı tatilini birleştirerek daha uzun soluklu tatil yapmanın planını kuruyor. Yılın ilk bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Tatil planı öncesi "Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, 5 gün mü?" sorusu yanıt arıyor. İşte yanıtı.