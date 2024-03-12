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Haberler Fotohaber Ramazan Bayramı tatil 9 gün mü, 5 gün mü? Tatil planı yapanlar dikkat!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 11:10

Ramazan Bayramı tatil 9 gün mü, 5 gün mü? Tatil planı yapanlar dikkat!

Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. Özel sektör ve kamuda çalışan pek çok kişi bu yıl yıllık izinleriyle birlikte Ramazan Bayramı tatilini birleştirerek daha uzun soluklu tatil yapmanın planını kuruyor. Yılın ilk bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Tatil planı öncesi "Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, 5 gün mü?" sorusu yanıt arıyor. İşte yanıtı.

Ramazan Bayramı tatil 9 gün mü, 5 gün mü? Tatil planı yapanlar dikkat!

Ramazan Bayramı 3 gün sürecek. Bayram tatili, bu yıl arife günü olan 9 Nisan'da başlayıp, 12 Nisan'da sona eriyor. Kamu kurumları başta olmak üzere okullar, üniversiteler, belediyeler, bankalar ve diğer birçok kurum bu günlerde kapalı olacak. Ramazan Bayramı tatili ise bu yıl nisan ara tatil ile birleşecek. Bu nedenle Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı tatil 9 gün mü, 5 gün mü? İşte yanıtı.

Ramazan Bayramı tatil 9 gün mü, 5 gün mü? Tatil planı yapanlar dikkat!

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında belli oldu.

Buna göre; 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

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Ramazan Bayramı tatil 9 gün mü, 5 gün mü? Tatil planı yapanlar dikkat!

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında belli oldu.

Buna göre; 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı tatil 9 gün mü, 5 gün mü? Tatil planı yapanlar dikkat!

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatili, bu yıl arife günü olan 9 Nisan'da başlayıp, 12 Nisan'da sona eriyor. 13-14 Nisan hafta sonu da eklenince tatil süresi, 5,5 gün oluyor.

8 Nisan'ın da tatil ilan edilmesi durumunda, bayram tatilinin 6-14 Nisan tarihleri olarak 9 güne uzatılmasına yönelik beklentiler bulunuyor.

Ramazan Bayramı tatil 9 gün mü, 5 gün mü? Tatil planı yapanlar dikkat!

RAMAZAN BAYRAMI TATİL 9 GÜN OLUR MU?

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

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