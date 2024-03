RAMAZANIN İLK GÜNÜ NE YAPILIR?

Ramazan ayı zikir ayı olarak bilinmektedir. Bu ay içinde çekilecek tesbihlerin faziletleri her daim hatırlatılmaktadır. On bir ayın sultanı olan bu mübarek ayda her ibadet daha faziletli sayılmıştır. Buna göre Ramazan ilk on günü çekilecek zikir şöyle:

"YA ERHAMERRAHİMİN" - GÜNDE 100 DEFA - (EY İMAN EDENLERİN EN MERHAMETLİSİ)