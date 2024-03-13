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Haberler Fotohaber Ramazan’ın 3. günü menüsü! Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, salata ana yemek Ramazan menüsü öenerisi
Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 09:56

Ramazan’ın 3. günü menüsü! Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, salata ana yemek Ramazan menüsü öenerisi

Ramazan'ın üçüncü gününden akşam iftara ne pişireceği konusunda kararsız falan birçok kişi menü önerisi araştırmaya başladı. Tüm İslam alemi iftar vaktinde okunan ezanla birlikte oruçlarını açacaklar. Ramazan ayına özel sofralar her zamankinden daha özenli, menüler her zamankinden daha itinalı hazırlanıyor. Akşam ezanına kadar karar veremeyenler "bugün iftara ne pişirsem?" araştırmalarına başladı. Ramazan'ın 3. gününde de ne yemek yapacağına karar veremeyenler muhteşem bir iftar menüsü hazırladık. Peki, bugün iftara ne pişirsem? İşte menü önerileri ve tarifler

Ramazan’ın 3. günü menüsü! Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, salata ana yemek Ramazan menüsü öenerisi

Ramazan'ı Şerif tüm hızı ve coşkusuyla İslam aleminde yaşanırken 3. günü geldi çattı. Bu akşam da masalarını özel tariflerle donatmak isteyenler iftar menüsü araştırmalarına başladı. Uzmanlar sağlıklı ve fit tarifler önerirken yağlı ve ağır yemeklerden kaçmamızı öneriyor. Peki Bugün ne pişirsem? İşte en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü tarifleri

Ramazan’ın 3. günü menüsü! Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, salata ana yemek Ramazan menüsü öenerisi

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI

Malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek (haşlanmış)

2 adet soğan

1 çay bardağı arpa şehriye

1 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 küçük boy havuç

1 tatlı kaşığı nane

Yeşil mercimek suyu

7 su bardağı sıcak su

Tuz

Yeşil Mercimek Çorbası Nasıl Yapılır?

Yeşil mercimek 1 litre su ile haşlanır.

Mercimekler yumuşadıktan sonra dağılmasına izin vermeden ocaktan alınır.

Suyu ayrı bir kaba süzülür.

Tencereye sıvı yağ alınır.

Küçük doğranmış soğan eklenerek kavrulur.

Salça eklenerek kavurmaya devam edilir.

Havuç ince ince doğrandıktan sonra tencereye alınır, karıştırılır.

Arpa şehriye eklenerek kavurma işlemine devam edilir.

1 tatlı kaşığı kuru nane ilave edilir.

Süzmüş olduğumuz mercimek suyuna 1,5 litreden biraz az olacak şekilde su eklenir tencereye alınır.

Kaynadıktan sonra mercimekler ilave edilir.

Havuçlar yumuşayana kadar pişirilir.

Son olarak tuzu eklenir ve ocaktan alınır.

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Ramazan’ın 3. günü menüsü! Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, salata ana yemek Ramazan menüsü öenerisi

ET SOTE

Malzemeler

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

500g kuşbaşı et

2 adet domates

4 adet sivri biber

Pul biber

Karabiber

Kekik

Sıcak su (üzerini geçecek kadar)

Tuz

Et Sote Yemeği Tarifi Nasıl Yapılır?

Tavaya sıvı yağ ve tereyağını alalım.

Tereyağı eridikten sonra doğranmış soğanı ekleyerek kavuralım.

Kuşbaşı doğranmış eti de ilave edelim.

Tencerenin kapağını kapatalım ve ara ara karıştırarak etler suyunu salıp çekinceye kadar pişirelim.

Doğranmış domates ve doğranmış sivribiberi ilave edelim.

Tencerenin kapağını kapatıp domatesler suyunu salıncaya kadar pişirmeye devam edelim.

Daha sonra pul biber, karabiber ve kekiği ekleyerek karıştıralım.

Etlerin üzerini geçecek şekilde sıcak suyu ilave edip karıştıralım ve tencerenin kapağını tekrar kapatalım.

Etimiz lokum gibi yumuşayıncaya kadar pişirelim.

Son olarak tuzunu ayarlayıp karıştıralım.

5 dk daha pişirdikten sonra ocağı kapatalım. Et sote yemeğimiz servise hazır.

Ramazan’ın 3. günü menüsü! Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, salata ana yemek Ramazan menüsü öenerisi

ÇOBAN SALATA

Malzemeler

4 adet domates

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

2 adet yeşil biber

1 adet salatalık

Maydanoz

Limon suyu

Zeytinyağı

Çoban Salata Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak domatesleri küçük küçük doğrayın ve karıştırma kabına alın.

Daha sonra soğanı da küçük küçük doğrayın ve üzerine tuz serpip elinizle güzelce ovun.

İnce ince doğradığımız yeşil biber ve küçük küçük doğradığımız salatalığımızı da karıştırma kabına alalım.

Son olarak maydanozu da ince ince doğrayalım ve doğradığımız diğer malzemelerimizin üzerine ekleyelim.

Salatamızın zeytin yağını ve limon suyunu da ekledikten sonra güzelce harmanlayalım ve servis tabağına alarak servis edelim. Afiyet olsun.

Ramazan’ın 3. günü menüsü! Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, salata ana yemek Ramazan menüsü öenerisi

FIRINDA MAKARNA

Malzemeler

1 paket fırın makarna

1 tatlı kaşığı tuz

Su

Beşamel sos için;

1 çay bardağı sıvı yağ (ya da 2 yemek kaşığı tereyağı)

2 yemek kaşığı un (tepeleme)

4 su bardağı süt (200 ml bardak ile)

Yarım silme yemek kaşığı tuz

Üzeri için;

Rendelenmiş kaşar peyniri

6-7 parça Tereyağı (yoksa margarin de olabilir)

Fırında Makarna Beşamel Soslu Tarifi Nasıl Yapılır?

Börek gibi puf puf harika bir fırında makarna oluyor, kim yediyse tarifini istedi.

Öncelikle makarnamızı tuzlu suda haşlıyoruz.

O haşlanırken beşamel sosumuzu hazırlıyoruz. Tüm malzemeleri küçük bir tencerede muhallebi kıvamına gelip fokurdayana kadar karıştırarak pişiriyoruz.

Daha sonra makarnamızı süzüp borcama yerleştiriyoruz. (Ben oval borcam kullanıyorum tam geliyor)

Daha sonra beşamel sosumuzu üzerine gezdiriyoruz.

Kuru bir yer kalmamalı. Sonra üzerine rendelenmiş kaşar peynirimizi serpiyoruz.

En son tereyağından bıçak ucuyla kesip küçük parçalar halinde aralıklarla kenarlarına

koyuyoruz.

Sonunda ortalarına da birkaç parça koyuyoruz ve 180 derece ısıtılmış fırına sürüyoruz.

Yarım saat kadar pişiriyoruz. Size tavsiyem fırında piştikten sonra 15 dakika kadar içini çekmesi için bekletmeniz. Afiyet olsun.

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