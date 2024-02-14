Reyting sonuçları 13 Şubat Salı listesi sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 13 Şubat Salı günü verileri trend listeler arasında yerini aldı. Total ve AB listelerinde değerlendirilen izlenme oranları dün akşam ekranlara gelen diziler, filmler, maçlar, ana haber bültenleri gibi birçok yapım için takip ediliyor. Yapımların devamlılığı bu liste özelinde inceleniyor. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?