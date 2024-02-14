Giriş Tarihi: 14.02.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
08:15
Reyting sonuçları 13 Şubat Salı listesi sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Reyting sonuçları 13 Şubat Salı listesi Medya takipçilerinin radarına girdi. Total, AB ve ABC+ listelerinde takip edilen sonuçlar dün akşam ekranlara gelen Ben Bu Cihana Sığmazam, Senden Önce, Bahar gibi dizilerle birlikte kontrol ediliyor. Öte yandan Survivor gibi yarışmalar da listelerde incelenenler arasında. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...