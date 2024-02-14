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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 13 Şubat Salı listesi sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 14.02.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 08:15

Reyting sonuçları 13 Şubat Salı listesi sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 13 Şubat Salı listesi Medya takipçilerinin radarına girdi. Total, AB ve ABC+ listelerinde takip edilen sonuçlar dün akşam ekranlara gelen Ben Bu Cihana Sığmazam, Senden Önce, Bahar gibi dizilerle birlikte kontrol ediliyor. Öte yandan Survivor gibi yarışmalar da listelerde incelenenler arasında. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...

Reyting sonuçları 13 Şubat Salı listesi sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 13 Şubat Salı günü verileri trend listeler arasında yerini aldı. Total ve AB listelerinde değerlendirilen izlenme oranları dün akşam ekranlara gelen diziler, filmler, maçlar, ana haber bültenleri gibi birçok yapım için takip ediliyor. Yapımların devamlılığı bu liste özelinde inceleniyor. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları 13 Şubat Salı listesi sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

REYTİNG SONUÇLARI SALI 13 ŞUBAT 2024

13 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz yayımlanmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 13 Şubat Salı listesi sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

6 ŞUBAT REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1.sırada "Survivor All Star", 2. sırada "Esra Erol", 3. sırada "Yabani" yer aldı.

Reyting sonuçları 13 Şubat Salı listesi sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

AB'de 1.sırada "Survivor All Star", 2.sırada "Yabani", 3.sırada ana haber bülteni yer aldı.

Reyting sonuçları 13 Şubat Salı listesi sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
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