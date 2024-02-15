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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 14 Şubat Çarşamba listesi! Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Survivor All Star… Dünün reyting sıralaması birincisi kim?
Giriş Tarihi: 15.02.2024 06:15 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 06:35

Reyting sonuçları 14 Şubat Çarşamba listesi! Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Survivor All Star… Dünün reyting sıralaması birincisi kim?

14 Şubat reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı salı gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Survivor All Star sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 14 Şubat 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 14 Şubat Çarşamba listesi! Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Survivor All Star… Dünün reyting sıralaması birincisi kim?

14 Şubat reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 14 Şubat Çarşamba listesi! Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Survivor All Star… Dünün reyting sıralaması birincisi kim?

14 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI BELİ OLDU MU?

14 Şubat Çarşamba günü ATV'de Kuruluş Osman, Show Tv'de Sandık Kokusu, Tv8'de Survivor All Star ekranlara geldi.

Henüz reyting sıralaması belli olmadı olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 14 Şubat Çarşamba listesi! Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Survivor All Star… Dünün reyting sıralaması birincisi kim?

TOTAL

Henüz total sıralaması belli olmadı. olduğunda yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 14 Şubat Çarşamba listesi! Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Survivor All Star… Dünün reyting sıralaması birincisi kim?

AB

Henüz AB sıralaması belli olmadı. olduğunda yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 14 Şubat Çarşamba listesi! Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Survivor All Star… Dünün reyting sıralaması birincisi kim?

ABC

Henüz ABC sıralaması belli olmadı. olduğunda yer vereceğiz.

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