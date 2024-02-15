Giriş Tarihi: 15.02.2024 06:15
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
06:35
Reyting sonuçları 14 Şubat Çarşamba listesi! Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Survivor All Star… Dünün reyting sıralaması birincisi kim?
14 Şubat reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı salı gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Survivor All Star sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 14 Şubat 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…