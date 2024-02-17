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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 16 Şubat Cuma! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar… Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 17.02.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 08:15

Reyting sonuçları 16 Şubat Cuma! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar… Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

16 Şubat reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı salı gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 16 Şubat 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 16 Şubat Cuma! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar… Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

16 Şubat reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 16 Şubat Cuma! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar… Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

16 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI BELİ OLDU MU?

16 Şubat Cuma günü ATV'de Kuruluş Osman, Show Tv'de Kızılcık Şerbeti , Star TV'de Yalı Çapkını, Kanal D'de Arka Sokaklar ekranlara geldi.

Total, AB, ABC1 kategorileri için henüz reyting sonuçları belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 16 Şubat Cuma! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar… Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

TOTAL

Henüz TOTAL sıralaması belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 16 Şubat Cuma! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar… Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

AB

Henüz AB sıralaması belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 16 Şubat Cuma! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar… Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

ABC

Henüz ABC sıralaması belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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