Reyting sonuçları 16 Şubat Cuma! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar… Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 17.02.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
08:15
16 Şubat reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı salı gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 16 Şubat 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…