Reyting Sonuçları 8 Mart Cuma belli oldu mu? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını… Zirvenin sahibi yapım hangisi?

8 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Mart Cuma gecesi ATV'de Ateş Kuşları, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de Yalı Çapkını ekranlara geldi.

Bu yapımlardan dün gece en çok izlenen hangi oldu? Sorusu merak edilirken henüz reyting listesi yayımlanmadı. Yayımlandığında yer vereceğiz.