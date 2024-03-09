Giriş Tarihi: 09.03.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
07:57
Reyting Sonuçları 8 Mart Cuma belli oldu mu? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını… Zirvenin sahibi yapım hangisi?
8 Mart reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Cuma gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 8 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…