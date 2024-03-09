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Haberler Fotohaber Reyting Sonuçları 8 Mart Cuma belli oldu mu? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını… Zirvenin sahibi yapım hangisi?
Giriş Tarihi: 09.03.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 07:57

Reyting Sonuçları 8 Mart Cuma belli oldu mu? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını… Zirvenin sahibi yapım hangisi?

8 Mart reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Cuma gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 8 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting Sonuçları 8 Mart Cuma belli oldu mu? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını… Zirvenin sahibi yapım hangisi?

8 Mart reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting Sonuçları 8 Mart Cuma belli oldu mu? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını… Zirvenin sahibi yapım hangisi?

8 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Mart Cuma gecesi ATV'de Ateş Kuşları, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de Yalı Çapkını ekranlara geldi.

Bu yapımlardan dün gece en çok izlenen hangi oldu? Sorusu merak edilirken henüz reyting listesi yayımlanmadı. Yayımlandığında yer vereceğiz.

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Reyting Sonuçları 8 Mart Cuma belli oldu mu? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını… Zirvenin sahibi yapım hangisi?

TOTAL

Henüz TOTAL sıralaması açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting Sonuçları 8 Mart Cuma belli oldu mu? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını… Zirvenin sahibi yapım hangisi?

AB

Henüz AB sıralaması açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting Sonuçları 8 Mart Cuma belli oldu mu? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını… Zirvenin sahibi yapım hangisi?

ABC

Henüz ABC sıralaması açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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