Giriş Tarihi: 11.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 12:30

Reyting sonuçları 10 Ekim Salı, dünün sonuçları araştırılıyor. Ekranlarda yeni sezonuyla boy gösteren Aile dizisi geçtiğimiz hafta düşük bir reyting sonucu elde etmişti. Bu hafta ise reytinglerdeki sıralaması dizinin sevenleri tarafından oldukça merak edildi. Dün akşam ekranlara gelen Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, MasterChef gibi program ve dizilerin arasında reyting sonuçları ne oldu arama motorlarında aratılıyor. Peki, 10 Ekim 2023 dünün reyting sonuçlarına göre TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu? Aile, Üç Kız Kardeş, MasterChef gecenin birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçları...