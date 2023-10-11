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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI | 10 Ekim 2023 TOTAL ve AB reyting sıralamasında Aile, Üç Kız Kardeş, MasterChef hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 11.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 12:30

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI | 10 Ekim 2023 TOTAL ve AB reyting sıralamasında Aile, Üç Kız Kardeş, MasterChef hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları 10 Ekim Salı, dünün sonuçları araştırılıyor. Ekranlarda yeni sezonuyla boy gösteren Aile dizisi geçtiğimiz hafta düşük bir reyting sonucu elde etmişti. Bu hafta ise reytinglerdeki sıralaması dizinin sevenleri tarafından oldukça merak edildi. Dün akşam ekranlara gelen Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, MasterChef gibi program ve dizilerin arasında reyting sonuçları ne oldu arama motorlarında aratılıyor. Peki, 10 Ekim 2023 dünün reyting sonuçlarına göre TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu? Aile, Üç Kız Kardeş, MasterChef gecenin birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI | 10 Ekim 2023 TOTAL ve AB reyting sıralamasında Aile, Üç Kız Kardeş, MasterChef hangi yapım birinci oldu?

Son dakika reyting sonuçları araştırılıyor. 10 ekim 2023 Salı günü gecenin reyting birincisi hangi yapım oldu sorusu yanıt arıyor. Geçen haftaya düşük başlayan Aile dizisinde, bu hafta durum ne oldu merak edildi. Dün akşam yeni bölümleriyle ekrana gelen dizi ve yarışmalar arasında reyting birinisi kim oldu, hangi yapım soruları yanıt arıyor. İşte, 10 Ekim reyting sonuçları listesi…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI | 10 Ekim 2023 TOTAL ve AB reyting sıralamasında Aile, Üç Kız Kardeş, MasterChef hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 11 EKİM 2023 SALI

Total'de 1.sırada "Yabani", 2. sırada "MasterChef", 7.sırada "Ben Bu Cihana Sığmazam" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada " MasterChef", 2.sırada "Aile", 3.sırada "Yabani" yer aldı.

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI | 10 Ekim 2023 TOTAL ve AB reyting sıralamasında Aile, Üç Kız Kardeş, MasterChef hangi yapım birinci oldu?

TOTAL

1) Yabani 5,82

2) MasterChef Türkiye All Star 4,61

7) Ben Bu Cihana Sığmazam 3,79

9) Üç Kız Kardeş 3,44

14) Aile 2,75

32) Hayatımın Neşesi 1,18

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI | 10 Ekim 2023 TOTAL ve AB reyting sıralamasında Aile, Üç Kız Kardeş, MasterChef hangi yapım birinci oldu?

ABC1

1) MasterChef Türkiye All Star 5,82

2) Yabani 6,01

3) Aile 4,78

6) Ben Bu Cihana Sığmazam 3,78

13) Üç Kız Kardeş 2,82

23) Hayatımın Neşesi 1,48

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI | 10 Ekim 2023 TOTAL ve AB reyting sıralamasında Aile, Üç Kız Kardeş, MasterChef hangi yapım birinci oldu?

AB

1) Masterchef Türkiye All Star 6,38

2) Aile 4,96

3) Yabani 4,25

7) Ben Bu Cihana Sığmazam 2,83

8) Üç Kız Kardeş 2,44

18) Hayatımın Neşesi 1,46

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