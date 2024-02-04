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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları sıralaması 3 Şubat Cumartesi: Kardeşlerim, Gönül Dağı, Survivor All Star...İşte zirvenin sahibi yapım belli oluyor!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 09:44

Reyting sonuçları sıralaması 3 Şubat Cumartesi: Kardeşlerim, Gönül Dağı, Survivor All Star...İşte zirvenin sahibi yapım belli oluyor!

3 Şubat reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı cumartesi gecesi en çok tercih edilen yapım merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Kardeşlerim, Gönül Dağı, Survivor All Star, sonuçları sıralaması ile dün zirveye yerleşen isim, medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 3 Şubat 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları sıralaması 3 Şubat Cumartesi: Kardeşlerim, Gönül Dağı, Survivor All Star...İşte zirvenin sahibi yapım belli oluyor!

3 Şubat reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları sıralaması 3 Şubat Cumartesi: Kardeşlerim, Gönül Dağı, Survivor All Star...İşte zirvenin sahibi yapım belli oluyor!

3 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

3 Şubat Cumartesi günü ATV'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı, TV8'de Survivor All Star ekranlardaydı.

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları sıralaması 3 Şubat Cumartesi: Kardeşlerim, Gönül Dağı, Survivor All Star...İşte zirvenin sahibi yapım belli oluyor!

TOTAL'DE

Reyting sonuçları henüz açıklanmadığı için TOTAL grubunda birinci olan yapım belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Reyting sonuçları sıralaması 3 Şubat Cumartesi: Kardeşlerim, Gönül Dağı, Survivor All Star...İşte zirvenin sahibi yapım belli oluyor!

AB'DE

Reyting sonuçları henüz açıklanmadığı için AB grubunda birinci olan yapım belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Reyting sonuçları sıralaması 3 Şubat Cumartesi: Kardeşlerim, Gönül Dağı, Survivor All Star...İşte zirvenin sahibi yapım belli oluyor!

ABC'DE

Reyting sonuçları henüz açıklanmadığı için ABC grubunda birinci olan yapım belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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