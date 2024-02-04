Giriş Tarihi: 04.02.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
09:44
Reyting sonuçları sıralaması 3 Şubat Cumartesi: Kardeşlerim, Gönül Dağı, Survivor All Star...İşte zirvenin sahibi yapım belli oluyor!
3 Şubat reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı cumartesi gecesi en çok tercih edilen yapım merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Kardeşlerim, Gönül Dağı, Survivor All Star, sonuçları sıralaması ile dün zirveye yerleşen isim, medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 3 Şubat 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…