SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE || 2024 Sağlık Bakanlığı 27 Bin personel alımında şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı Personel alımı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, kadro dağılımı da belli oldu. İhtiyaca göre belirlenen kadroların yerleşimi de Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan hastane, tıp merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve diğer birçok sağlık kuruluşu olacak şekilde yapılacak. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 27 Bin personel alımında şartlar neler?