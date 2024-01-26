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Haberler Fotohaber SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE || 2024 Sağlık Bakanlığı 27 Bin personel alımında şartlar neler?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 16:23

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE || 2024 Sağlık Bakanlığı 27 Bin personel alımında şartlar neler?

Yeni yılda, birçok kurum personel alımı yapacağını açıklarken bu kurumlar arasında yer alanlardan biri de Sağlık Bakanlığı oldu. Sağlık Bakanlığı Personel alımı Ocak 2024 tarihi itibarıyla gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, 2024 yılında 27 Bin sağlık personeli istihdam edilecek. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 27 Bin personel alımında şartlar neler, başvuru tarihi belli oldu mu? işte, ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE || 2024 Sağlık Bakanlığı 27 Bin personel alımında şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı Personel alımı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, kadro dağılımı da belli oldu. İhtiyaca göre belirlenen kadroların yerleşimi de Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan hastane, tıp merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve diğer birçok sağlık kuruluşu olacak şekilde yapılacak. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 27 Bin personel alımında şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE || 2024 Sağlık Bakanlığı 27 Bin personel alımında şartlar neler?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE || 2024 Sağlık Bakanlığı 27 Bin personel alımında şartlar neler?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere kadro ve branş dağılımı belli oldu!

  • Diyetisyen (1)
  • Ebe (9)
  • Hemşire (2)
  • Sağlık Memuru (25)
  • Sağlık Teknikeri (1)
  • Tabip (3.498)
  • Uzman Tabip (23.464)

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE || 2024 Sağlık Bakanlığı 27 Bin personel alımında şartlar neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımına dair tarih bilgisi henüz net değil.

Bu kapsamda resmi açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE || 2024 Sağlık Bakanlığı 27 Bin personel alımında şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Açıklanan branşlar için ayrı ayrı belirlenecek başvuru şartları da henüz belli olmadı. Detaylarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları takip ediliyor.

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