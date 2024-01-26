Giriş Tarihi: 26.01.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
16:23
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE || 2024 Sağlık Bakanlığı 27 Bin personel alımında şartlar neler?
Yeni yılda, birçok kurum personel alımı yapacağını açıklarken bu kurumlar arasında yer alanlardan biri de Sağlık Bakanlığı oldu. Sağlık Bakanlığı Personel alımı Ocak 2024 tarihi itibarıyla gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, 2024 yılında 27 Bin sağlık personeli istihdam edilecek. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 27 Bin personel alımında şartlar neler, başvuru tarihi belli oldu mu? işte, ayrıntılar...