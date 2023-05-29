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Haberler Fotohaber Seçim Sandık görevlisi ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı 2023: YSK Sandık görevlisi (müşahit) 2. tur ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.05.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 11:32

Seçim Sandık görevlisi ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı 2023: YSK Sandık görevlisi (müşahit) 2. tur ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

Seçim sandık görevlisi ücreti, seçim sürecinin tamamlanmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Sandıklarda görevli olan vatandaşlar bu kapsamda "Sandık görevlisi (müşahit) ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İki turda tamamlanan 2023 seçimlerinde bu konu oldukça merak ediliyor. 2019 yılında yapılan yerel yerel seçimlerde görev alan sandık görevlisi başkan ve üyelere 261 TL ödeme gerçekleştirilmişti. Siyasi parti temsilcileri ise 130 TL almıştı. Peki, Sandık görevlisi (müşahit) ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.

Seçim Sandık görevlisi ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı 2023: YSK Sandık görevlisi müşahit 2. tur ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri gibi detaylarla gündeme geliyor. Sayım, oy kullanma sürecinin düzeni gibi konularda yardımcı olan görevliler seçimlerin ikinci turunun da tamamlanmasıyla yatacak ödemeleri için bekleyişe geçti. Bu noktada "Seçim sandık görevlisi (müşahit) ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte sandık görevlisi ödeme tarihleri ve tüm detaylar.

Seçim Sandık görevlisi ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı 2023: YSK Sandık görevlisi müşahit 2. tur ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs Pazar günü yapılan Türkiye Genel Seçimleri'nde görev alan sandık görevlilerine ödenecek ücretler henüz belli olmadı. Bu noktada ise gözler geçtiğimiz seçim dönemlerine çevrildi.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

Henüz 2023 sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Seçim Sandık görevlisi ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı 2023: YSK Sandık görevlisi müşahit 2. tur ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Seçim Sandık görevlisi ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı 2023: YSK Sandık görevlisi müşahit 2. tur ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

MÜŞAHİTLER ÜCRET ALACAK MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım - döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

Seçim Sandık görevlisi ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı 2023: YSK Sandık görevlisi müşahit 2. tur ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

SEÇİM GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir.

Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.

Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.

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