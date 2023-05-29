Seçim Sandık görevlisi ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı 2023: YSK Sandık görevlisi (müşahit) 2. tur ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

Seçim sandık görevlisi ücreti, seçim sürecinin tamamlanmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Sandıklarda görevli olan vatandaşlar bu kapsamda "Sandık görevlisi (müşahit) ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İki turda tamamlanan 2023 seçimlerinde bu konu oldukça merak ediliyor. 2019 yılında yapılan yerel yerel seçimlerde görev alan sandık görevlisi başkan ve üyelere 261 TL ödeme gerçekleştirilmişti. Siyasi parti temsilcileri ise 130 TL almıştı. Peki, Sandık görevlisi (müşahit) ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.