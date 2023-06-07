Giriş Tarihi: 07.06.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 08:41

Sandık görevlisi ücreti ne kadar 2023, kaç TL? YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman ödenecek, belli oldu mu?

Sandık görevlisi ücretleri son dakika haberleri ödeme tarihleri için yakından takip ediliyor. Türkiye Genel Seçimleri iki turda tamamlandı. İlk olarak 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili seçimi yapıldı. Ardından 28 Mayıs'ta salt çoğunluğun sağlanamadığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu gerçekleştirildi. Şimdi ise tüm gözler sandık görevlisi ücreti ne kadar 2023, kaç TL sorularının yanıtına çevrilmiş durumda. Türkiye genelinde kurulan 190 bin 736 sandıkta görev alan kişiler, seçimlerin geride kalmasıyla ödemelerini almaya başlayacak. Peki, YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman verilir, belli oldu mu? İşte, 1. Ve 2. Tur Seçim görevlisi ücretleri ödeme tarihleri takvimi hakkında tüm bilgiler…