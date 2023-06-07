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Giriş Tarihi: 07.06.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 08:41

Sandık görevlisi ücreti ne kadar 2023, kaç TL? YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman ödenecek, belli oldu mu?

Sandık görevlisi ücretleri son dakika haberleri ödeme tarihleri için yakından takip ediliyor. Türkiye Genel Seçimleri iki turda tamamlandı. İlk olarak 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili seçimi yapıldı. Ardından 28 Mayıs'ta salt çoğunluğun sağlanamadığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu gerçekleştirildi. Şimdi ise tüm gözler sandık görevlisi ücreti ne kadar 2023, kaç TL sorularının yanıtına çevrilmiş durumda. Türkiye genelinde kurulan 190 bin 736 sandıkta görev alan kişiler, seçimlerin geride kalmasıyla ödemelerini almaya başlayacak. Peki, YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman verilir, belli oldu mu? İşte, 1. Ve 2. Tur Seçim görevlisi ücretleri ödeme tarihleri takvimi hakkında tüm bilgiler…

Sandık görevlisi ücreti ne kadar 2023, kaç TL? YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman ödenecek, belli oldu mu?

Sandık görevlisi ücreti ne kadar 2023, kaç TL yatacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta düzenlenirken 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi ise 28 Mayıs'ta yapıldı. Söz konusu seçimlerde ülke genelinde kurulan 190 bin 736 sandık başında binlerce kişi oy verme işleminin takibi ve oy sayımı gibi görevler üstlendi. Seçimlerin tamamlanmasıyla beraber sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri için gözler gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, Sandık görevlisi ücreti ne zaman verilir, yattı mı, ayın kaçında yatacak? İşte, 2023 YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçim görevlisi ücretleri ödeme takvimi…

Sandık görevlisi ücreti ne kadar 2023, kaç TL? YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman ödenecek, belli oldu mu?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Genel Seçimleri ile 28 Mayıs'ta düzenlenen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde görev alan sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz belli olmadı.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması nedeniyle ücretlerin 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

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Sandık görevlisi ücreti ne kadar 2023, kaç TL? YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman ödenecek, belli oldu mu?

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi ücretleri şu şekildeydi:

Başkan ve Üyeler: 261 TL

Siyasi parti temsilcileri: 130 TL

Sandık görevlisi ücreti ne kadar 2023, kaç TL? YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman ödenecek, belli oldu mu?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Sandık görevlisi ücreti ne kadar 2023, kaç TL? YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman ödenecek, belli oldu mu?

ÖDEMELER NEREYE YATIRILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, elden yapılmayacak olup önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek.

Sandık görevlisi ücretleri kimlik ibrazı yoluyla bankalar aracılığıyla yapılması bekleniyor.

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