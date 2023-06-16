SON DAKİKA SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ YATTI MI 2023 || 1. ve 2. tur sandık görevlisi ücreti son durum! Sandık görevlisi ücreti ne kadar yatacak, kaç TL, nereye yatacak?

Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL sorgulanıyor.14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde ülkenin dört bir yanında kurulan sandıklarda binlerce sandık görevlisi oy verme işleminin takibi ve oy sayımı gibi birçok görev üstlenmişti. Son dakika YSK sandık görevlisi nereye yatar, nereden alınır merak ediliyor. Seçim görevlisi parası ödeme takvimi sorgulanıyor. Peki, Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, yattı mı, hangi gün yatar? İşte, 2023 YSK 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçimleri sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri takvimi...