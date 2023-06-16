Giriş Tarihi: 16.06.2023 08:32
Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
08:32
SON DAKİKA SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ YATTI MI 2023 || 1. ve 2. tur sandık görevlisi ücreti son durum! Sandık görevlisi ücreti ne kadar yatacak, kaç TL, nereye yatacak?
Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri seçimlerin akabinde sorgulanıyor. Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sandığa gitmiş ve kendisini yönetmesini istediği isimler için oyunu kullanmıştı. Bu süreçte 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandıkların başında binlerce sandık görevlisi görev almıştı. 1. Ve 2. Tur seçimlerde görev alan kişilere seçim görevlisi parası ödenecek Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen orana göre ödemeler hesaplara yatırılacak. Seçimlerin bitmesinin ardından sandık görevlisi ücretleri 2023 yattı mı, ne zaman yatacak soruları araştırılıyor. Türkiye genelinde 81 ilde 190 bin 736 sandık kurulmuş bu noktalarda 60 milyon seçmen oyunu kullanırken, binlerce kişi de sandık görevlisi olarak görev almıştı. Bu kapsamda sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte, son durum…