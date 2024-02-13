Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
15:55
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024: 31 Mart Yerel seçim sandık görevlisi nasıl olunur, ücreti ne kadar, kaç TL?
Türkiye 31 Mart Pazar günü sandıkların yolunu tutacak. Yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları için oylar kullanılacak. Bu noktada seçim günü sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi ücretleri ve başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Peki, Sandık görevlisi nasıl olunur, şartları neler? 2024 Sandık görevlisi ücreti ne kadar? İşte detaylar.