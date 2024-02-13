SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024: 31 Mart Yerel seçim sandık görevlisi nasıl olunur, ücreti ne kadar, kaç TL?

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak