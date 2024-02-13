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Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 15:55

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024: 31 Mart Yerel seçim sandık görevlisi nasıl olunur, ücreti ne kadar, kaç TL?

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandıkların yolunu tutacak. Yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları için oylar kullanılacak. Bu noktada seçim günü sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi ücretleri ve başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Peki, Sandık görevlisi nasıl olunur, şartları neler? 2024 Sandık görevlisi ücreti ne kadar? İşte detaylar.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024: 31 Mart Yerel seçim sandık görevlisi nasıl olunur, ücreti ne kadar, kaç TL?

Sandık görevlisi ücretleri 2024 oy kullanma işleminde görev alacak vatandaşların gündemindeki yerini aldı. 5 yılın ardından yerel yönetimler 31 Mart Pazar günü milletin iradesiyle belli olacak. Sandık başında görev almak isteyen vatandaşlar seçim öncesi sandık görevlisi olma şartları için araştırmalara başladı. Peki; 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar, başvurular ne zaman nereden yapılır? İşte, ayrıntılar.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024: 31 Mart Yerel seçim sandık görevlisi nasıl olunur, ücreti ne kadar, kaç TL?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024: 31 Mart Yerel seçim sandık görevlisi nasıl olunur, ücreti ne kadar, kaç TL?
  1. Sandık kurulu başkanı: 2947 TL
  2. Memur üye: 2088 TL
  3. Bina sorumlusu: 2936 TL
  4. Partili üye: 1.044 TL
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024: 31 Mart Yerel seçim sandık görevlisi nasıl olunur, ücreti ne kadar, kaç TL?

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU 2024 BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YSK seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Ancak sandık görevlisi başvuru tarihleri ile ilgili henüz açıklama gelmedi.

Başvurular başladığı taktirde haberimiz içerisine eklenecektir.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024: 31 Mart Yerel seçim sandık görevlisi nasıl olunur, ücreti ne kadar, kaç TL?

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

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