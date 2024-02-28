Sandık Kokusu 13. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

Karsu, Atilla'dan özür dileyecekken Atilla, Karsu'yu tekrar öper. Bunun bir oyun değil, gerçek olmasını istiyordur. Karsu'nun ise düşünmeye ihtiyacı vardır.

Kadir'in adamları Atilla'nın evine baskın düzenlerler. Peki Atilla tuzağa düşecek midir?