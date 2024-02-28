Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sandık Kokusu 13. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 28.02.2024 22:46 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 22:51

Sandık Kokusu 13. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

Sandık Kokusu 13. Yeni Bölüm fragmanı son bölümün ardından gündemdeki yerini aldı. Show TV ekranlarında her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen dizide Karsu ve Atilla aşkı takip ediliyor. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı yapımdan yeni kareler bekleniyor. Peki, Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? İşte, detaylar...

Sandık Kokusu 13. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU İZLE

28 Şubat tarihli bölüm:

SANDIK KOKUSU 12. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

Sandık Kokusu 13. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Sandık Kokusu 13. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sandık Kokusu 13. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Karsu (Özge Özpirinçci) ve Atilla (Metin Akdülger) öpüşürken, Reha'nın (Necip Memili) bağırma sesiyle ayrılırlar.

Reha, Atilla'nın üstüne yürürken, onları Mert ayırır. Hande, Reha'yı eve götürür, Karsu ise Atilla'nın evine gider.

Sandık Kokusu 13. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

Karsu, Atilla'dan özür dileyecekken Atilla, Karsu'yu tekrar öper. Bunun bir oyun değil, gerçek olmasını istiyordur. Karsu'nun ise düşünmeye ihtiyacı vardır.

Kadir'in adamları Atilla'nın evine baskın düzenlerler. Peki Atilla tuzağa düşecek midir?

Sandık Kokusu 13. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı dizi takipçileri tarafından araştırılıyor. Show TV dizi ekranında fragman sorgulamaları başladı. Karsu'nun mücadelesi devam ederken Atilla'nın sırrının saklanması oldukça güçleşmiştir. Peki; Sandık Kokusu 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

SON DAKİKA