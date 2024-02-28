Giriş Tarihi: 28.02.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
22:51
Sandık Kokusu 13. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?
Sandık Kokusu 13. Yeni Bölüm fragmanı son bölümün ardından gündemdeki yerini aldı. Show TV ekranlarında her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen dizide Karsu ve Atilla aşkı takip ediliyor. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı yapımdan yeni kareler bekleniyor. Peki, Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? İşte, detaylar...