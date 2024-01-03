Şans Topu sonuçları 3 Ocak 2024 Çarşamba MPİ BİLET SORGULAMA ekranı || Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 03.01.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
20:30
Şans Topu sonuçları 3 Ocak 2024 Çarşamba çekilişi için araştırılmaya başlandı. Milli Piyango Online tarafından haftada iki gün düzenlenen şans oyunu, bu hafta ilk kez oynandı. 227.232 TL'lik devreden büyük ikramiye 6 şanslı rakamın ardında gizli. Kazandıran rakamlar MP TV canlı yayın ekranı üzerinden tek tek açıklandı. Bu noktada bilet sahipleri Şans Topu sonucu sorgulama MPİ bilet ekranı ziyaretlerini hız kazandırdı. Peki, Son Dakika Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, 3 Ocak 2024 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...