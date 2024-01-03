Şans Topu sonuçları 3 Ocak 2024 Çarşamba MPİ BİLET SORGULAMA ekranı || Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama nasıl yapılır?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.