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Haberler Fotohaber Son dakika: Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi nerede? Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi ne zaman, saat kaçta, nerede kılınacak?
Giriş Tarihi: 12.07.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 15:49

Son dakika: Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi nerede? Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi ne zaman, saat kaçta, nerede kılınacak?

Son dakika haberi: Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat etti. Menzil Cemaati lideri olarak bilinen isim bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Gelen son dakika haberi ardından Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi nerede sorusu gündemdeki yerini aldı. "Gavs-ı Sânî" olarak anılan İslami cemaat liderinin cenaze namazının nereden kılınacağı ve tarihi araştırılıyor. Peki, Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi ne zaman, saat kaçta, nerede kılınacak? İşte, detaylar…

Son dakika: Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi nerede? Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi ne zaman, saat kaçta, nerede kılınacak?

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki Elhüseyni, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. "Gavs-ı Sânî" olarak bilinen İslami cemaat lideri, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Bu son dakika haberi ardından Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi nerede sorusu yanıt aramaya başladı. Cenaze namazına katılmak isteyen İslam alemi araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi ne zaman, saat kaçta, nerede kılınacak? İşte yanıtı…

Son dakika: Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi nerede? Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi ne zaman, saat kaçta, nerede kılınacak?

SON DAKİKA: SEYYİD ABDÜLBAKİ ELHÜSEYNİ VEFAT ETTİ!

Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki Elhüseyni bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

74 yaşındaki Seyyid Abdülbaki Elhüseyni tedavi gördüğü hastanede bugün saat 14.10'da vefat etti.

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Son dakika: Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi nerede? Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi ne zaman, saat kaçta, nerede kılınacak?

GAVS-I SÂNÎ CENAZESİ NEREDE DEFNEDİLECEK?

Menzil şeyhlerinden günümüzde son halkasını temsil eden Gavs-ı Sânî Seyyid Abdulbaki El Hüseyni'nin cenaze namazı Menzil'de kılınacaktır.

Son dakika: Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi nerede? Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi ne zaman, saat kaçta, nerede kılınacak?

SEYYİD ABDÜLBAKİ ELHÜSEYNİ KİMDİR?

Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil Köyü'nde dünyaya gelmiştir.

Babası Nakşibendi Tarikatı'nın büyüklerinden olana Sadatı Kiramlardan Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde vefat edince Abdulbaki El Hüseyni cemaatin başına geçti.

Son dakika: Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi nerede? Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi ne zaman, saat kaçta, nerede kılınacak?

Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti.

Öğrendiği ilimler sonucunda Menzil cemaati kapsamında İslam adına çalışmalar yapmıştır.

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