Son dakika: Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi nerede? Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi ne zaman, saat kaçta, nerede kılınacak?

Son dakika haberi: Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat etti. Menzil Cemaati lideri olarak bilinen isim bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Gelen son dakika haberi ardından Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi nerede sorusu gündemdeki yerini aldı. "Gavs-ı Sânî" olarak anılan İslami cemaat liderinin cenaze namazının nereden kılınacağı ve tarihi araştırılıyor. Peki, Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi ne zaman, saat kaçta, nerede kılınacak? İşte, detaylar…