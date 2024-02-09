Giriş Tarihi: 09.02.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
00:32
ŞOK aktüel kataloğu 10 Şubat 2024 yayında! Bu hafta sonu ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?
ŞOK aktüel 10 Şubat 2024 kataloğu alış severlerin beğenisine sunuldu! Cumartesi indirimleri ile egzersiz ve spor aletleri satışa çıkıyor. Bu hafta katlanabilir egzersiz minderi, pilates topu, pilates egzersiz seti, egzersiz tekerleği, çelik atlama ipi, masaj tabancası gibi birçok ürün müşterilerle buluşuyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta egzersiz küreği, dikey bisiklet, katlanır koşu/yürüyüş bandı, air bike, mini bike, koşu bandı ve eliptik bisiklet dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirimlerinde neler var sorusu yanıt arıyor. İşte, 10 Şubat ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi