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Haberler Fotohaber ŞOK aktüel kataloğu 10 Şubat 2024 yayında! Bu hafta sonu ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?
Giriş Tarihi: 09.02.2024 00:32 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 00:32

ŞOK aktüel kataloğu 10 Şubat 2024 yayında! Bu hafta sonu ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?

ŞOK aktüel 10 Şubat 2024 kataloğu alış severlerin beğenisine sunuldu! Cumartesi indirimleri ile egzersiz ve spor aletleri satışa çıkıyor. Bu hafta katlanabilir egzersiz minderi, pilates topu, pilates egzersiz seti, egzersiz tekerleği, çelik atlama ipi, masaj tabancası gibi birçok ürün müşterilerle buluşuyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta egzersiz küreği, dikey bisiklet, katlanır koşu/yürüyüş bandı, air bike, mini bike, koşu bandı ve eliptik bisiklet dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirimlerinde neler var sorusu yanıt arıyor. İşte, 10 Şubat ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi

ŞOK aktüel kataloğu 10 Şubat 2024 yayında! Bu hafta sonu ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?

ŞOK aktüel ürünler 10 Şubat 2024 Cumartesi kataloğu indirimleri gündemdeki yerini aldı! Her çarşamba ve cumartesi günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yenileyen dev market zincirinde bu hafta, katlanabilir egzersiz minderi, pilates topu, pilates egzersiz seti, egzersiz tekerleği, çelik atlama ipi, masaj tabancası satışa çıkıyor. Egzersiz küreği, dikey bisiklet, katlanır koşu/yürüyüş bandı, air bike, mini bike, koşu bandı ve eliptik bisiklet gibi spor aletleri haftanın yıldızları arasında yer alıyor. Alışveriş listelerini hazırlamak isteyen tüketiciler, bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var? sorusuna yanıt arıyor. İşte, 10 Şubat ŞOK katalog Cumartesi indirimleri...

ŞOK aktüel kataloğu 10 Şubat 2024 yayında! Bu hafta sonu ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Türkiye'nin en uç noktasında dahi şubeleri bulunan ŞOK marketlerin çalışma saatleri standarttır. Haftanın 7 günü müşterilerine hizmet veren bu market, sabah 09:00'da açılır. Kapanış saati ise 21:00'dır.

ŞOK marketlerde öğle molası adı altında bir saat yoktur. Verilen hizmetin aksamaması adına tüm personel vardiya usulü çalıştırılır.

ŞOK marketlerin çalışma saati ile ilgili esaslar dini ve resmi bayramlarda değişmez. Firma tarafından aksi bir durum emredilmezse marketler yılın 365 günü açık olur.

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ŞOK aktüel kataloğu 10 Şubat 2024 yayında! Bu hafta sonu ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?

10-13 ŞUBAT 2024 ŞOK KATALOĞU

ŞOK aktüel kataloğu 10 Şubat 2024 yayında! Bu hafta sonu ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?
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ŞOK aktüel kataloğu 10 Şubat 2024 yayında! Bu hafta sonu ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?

7-14 ŞUBAT 2024 ŞOK KATALOĞU

7-14 Şubat 2024 tarihlerini kapsayan katalogda da çeşit çeşit ürünler indirimli fiyatıyla raflarda yer alıyor.

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