ŞOK aktüel kataloğu 10 Şubat 2024 yayında! Bu hafta sonu ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Türkiye'nin en uç noktasında dahi şubeleri bulunan ŞOK marketlerin çalışma saatleri standarttır. Haftanın 7 günü müşterilerine hizmet veren bu market, sabah 09:00'da açılır. Kapanış saati ise 21:00'dır.

ŞOK marketlerde öğle molası adı altında bir saat yoktur. Verilen hizmetin aksamaması adına tüm personel vardiya usulü çalıştırılır.

ŞOK marketlerin çalışma saati ile ilgili esaslar dini ve resmi bayramlarda değişmez. Firma tarafından aksi bir durum emredilmezse marketler yılın 365 günü açık olur.