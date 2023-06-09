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Haberler Fotohaber ŞOK KATALOG 10 Haziran 2023 aktüel ürünler: Cumartesi indirimlerinde Airfryer ve kamp ürünleri sürprizi! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 09.06.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 12:02

ŞOK KATALOG 10 Haziran 2023 aktüel ürünler: Cumartesi indirimlerinde Airfryer ve kamp ürünleri sürprizi! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel 10 Haziran 2023 kataloğu alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Cumartesi indirimleri ile kamp ürünleri, salıncak, mangal malzemeleri, elektronik mutfak ürünleri gibi birbirinden farklı ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta sonu çantalı portatif ocak, çatal kaşık bıçak seti, piknik termos, lüks büyük mangal, kamp sandalyesi, katlanır kamp ve piknik masası, 2'li tava seti, elektrik süpürgesi ve kahve makinesi gibi birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta yıkanabilir Airfryer dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirim fırsatları ile çok konuşulacak. İşte, 10 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ŞOK aktüel katalog 10 Haziran 2023: Airfryer ve kamp ürünleri fırsatı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Cumartesi indirimleri

ŞOK aktüel ürünler 10 Haziran 2023 Cumartesi kataloğu yayına verildi! Dev market zinciri, her hafta Cumartesi günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yeniliyor. Bu hafta kamp sandalyesi, çadır, mangal ürünleri, termos, piknik çantası, portatif ocak, Airfryer fritöz, elektrik süpürgesi, çay makinesi, kahve makinesi satışa çıkıyor. 3 farklı seçeneğiyle Airfryer fritöz, elektrik süpürgesi ve kamp ürünleri haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Kataloğa göre alışveriş listelerini hazırlamak isteyen tüketiciler ''Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 10 Haziran ŞOK katalog aktüel indirimleri...

ŞOK aktüel katalog 10 Haziran 2023: Airfryer ve kamp ürünleri fırsatı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Cumartesi indirimleri
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ŞOK aktüel katalog 10 Haziran 2023: Airfryer ve kamp ürünleri fırsatı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Cumartesi indirimleri
ŞOK aktüel katalog 10 Haziran 2023: Airfryer ve kamp ürünleri fırsatı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Cumartesi indirimleri
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