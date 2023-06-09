ŞOK KATALOG 10 Haziran 2023 aktüel ürünler: Cumartesi indirimlerinde Airfryer ve kamp ürünleri sürprizi! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Giriş Tarihi: 09.06.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 12:02

ŞOK aktüel 10 Haziran 2023 kataloğu alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Cumartesi indirimleri ile kamp ürünleri, salıncak, mangal malzemeleri, elektronik mutfak ürünleri gibi birbirinden farklı ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta sonu çantalı portatif ocak, çatal kaşık bıçak seti, piknik termos, lüks büyük mangal, kamp sandalyesi, katlanır kamp ve piknik masası, 2'li tava seti, elektrik süpürgesi ve kahve makinesi gibi birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta yıkanabilir Airfryer dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirim fırsatları ile çok konuşulacak. İşte, 10 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...