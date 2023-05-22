Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:32

SON DAKİKA: BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023! Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Bekçi Alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

3 Şubat'ta başvuruları sona eren Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alımı yapılacak 1250 çarşı ve mahalle bekçiliği için başvuru sonuçları haziran ayına kısa bir süre kala sorgulanmaya başladı. Başvuru sürecinin üzerinden üç aylık bir sürenin geçmesi sebebiyle başvuruda bulunan binlerce bekçi adayının gözü kulağı 2023 bekçi alımı sonuçlarında. pa.edu.tr üzerinden bekçi alımı sonuçlarının ilan edileceği açıklaması üzerine bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte, sonuç sorgulama ekranı…