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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023! Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Bekçi Alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:32

SON DAKİKA: BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023! Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Bekçi Alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

3 Şubat'ta başvuruları sona eren Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alımı yapılacak 1250 çarşı ve mahalle bekçiliği için başvuru sonuçları haziran ayına kısa bir süre kala sorgulanmaya başladı. Başvuru sürecinin üzerinden üç aylık bir sürenin geçmesi sebebiyle başvuruda bulunan binlerce bekçi adayının gözü kulağı 2023 bekçi alımı sonuçlarında. pa.edu.tr üzerinden bekçi alımı sonuçlarının ilan edileceği açıklaması üzerine bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte, sonuç sorgulama ekranı…

SON DAKİKA: BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023! Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Bekçi Alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 18 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan bekçi alımının ardından gözler sonuç ekranına çevrilmiş vaziyette. Başvuruların üzerinden aylar geçmesi sebebiyle araştırmalar yoğunluk kazanırken binlerce bekçi adayı "Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Son gelen açıklamalar ile konuya dair detaylar ve bekçi alımı sonuçları sorgulama ekranı haberimizin devamında.

SON DAKİKA: BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023! Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Bekçi Alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı, başvuruları değerlendirme işlemlerine devam ediyor. 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

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SON DAKİKA: BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023! Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Bekçi Alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavının sonuçları için tıuklayınız.

SON DAKİKA: BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023! Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Bekçi Alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımı sınav başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar ön sağlık kontrolü, yazılı sınav, yeterlilik sınavı ve sözlü sınav olmak üzere dört aşamaya katılacak.

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