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Haberler Fotohaber SON DAKİKA ELAZIĞ DEPREM: 18 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Elazığ depremi şiddeti, derinliği açıklandı!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 16:18

SON DAKİKA ELAZIĞ DEPREM: 18 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Elazığ depremi şiddeti, derinliği açıklandı!

Son dakika Elazığ deprem haberi geldi. Şehir merkezinde meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayan bölge halkı arama motorlarına yöneldi. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları haberimizde.

SON DAKİKA ELAZIĞ DEPREM: 18 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Elazığ depremi şiddeti, derinliği açıklandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.59'da merkez üssü Merkez (Elazığ)'da bir deprem meydana geldi. Bölge sakinleri, az önce Elazığ'da deprem mi oldu nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...

SON DAKİKA ELAZIĞ DEPREM: 18 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Elazığ depremi şiddeti, derinliği açıklandı!

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.59'da merkez üssü Merkez (Elazığ)'da, 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin 7.34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA ELAZIĞ DEPREM: 18 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Elazığ depremi şiddeti, derinliği açıklandı!

AFAD VERİLERİ İLE ELAZIĞ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.6 (Mw)

Yer: Merkez (Elazığ)

Tarih: 18-01-2024

Saat: 15:59:25

Derinlik: 7.34 km

SON DAKİKA ELAZIĞ DEPREM: 18 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Elazığ depremi şiddeti, derinliği açıklandı!

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

SON DAKİKA ELAZIĞ DEPREM: 18 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Elazığ depremi şiddeti, derinliği açıklandı!

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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