Giriş Tarihi: 18.01.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
16:18
SON DAKİKA ELAZIĞ DEPREM: 18 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Elazığ depremi şiddeti, derinliği açıklandı!
Son dakika Elazığ deprem haberi geldi. Şehir merkezinde meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayan bölge halkı arama motorlarına yöneldi. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları haberimizde.