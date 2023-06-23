Giriş Tarihi: 23.06.2023 14:58
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
14:59
SON DAKİKA LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! TIKLA-ÖĞREN|| meb.gov.tr ile LGS sınavı sonucu sorgulama ekranı 2023
Son dakika LGS sonuçları açıklandı. 4 Haziran'da iki oturum halinde düzenlenen Liseye Geçiş Sistemi sınavına giren milyonlarca 8. Sınıf öğrencisi yeni eğitim ve öğretim hayatlarına lise sıralarında devam edecek. LGS sonuçları 2023 açıklandı ve tercih tarihi belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli LGS sınav sonucunu öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Sınava bu yıl 1 milyon 263 bin 313 öğrenci katılmıştı. Sınav sonuçları meb.gov.tr üzerinden öğreniliyor. Yeni eğitim öğretim hayatlarında liseye başlayacak olan öğrenciler iyi bir liseye gitmek, güzel bir eğitim almak için yoğun bir çalışma temposunun ardından girdikleri sınavın sonucunu öğrenmek istiyor. İşte, LGS sonuçları sorgulama ekranı 2023.