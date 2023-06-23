SON DAKİKA LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! TIKLA-ÖĞREN|| meb.gov.tr ile LGS sınavı sonucu sorgulama ekranı 2023

LGS sonuçları 2023 açıklandı. 1 milyon 263 bin 313 öğrenci ve velileri arama motorlarını meşgul ediyor. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde eğitim hayatlarına lisede devam edecek olan binlerce 8. Sınıf öğrencisi 4 Haziran'da iki oturum olarak Liseye Geçiş Sistemi sınavına girmişlerdi. İlk oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru karşısında ter dökmüşlerdi. Son dakika açıklanan sonuçlar, "Meb.gov.tr" üzerinden sorgulanıyor. İşte, LGS sonuçları sorgulama ekranı!