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Haberler Fotohaber SON DAKİKA LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! TIKLA-ÖĞREN|| meb.gov.tr ile LGS sınavı sonucu sorgulama ekranı 2023
Giriş Tarihi: 23.06.2023 14:58 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 14:59

SON DAKİKA LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! TIKLA-ÖĞREN|| meb.gov.tr ile LGS sınavı sonucu sorgulama ekranı 2023

Son dakika LGS sonuçları açıklandı. 4 Haziran'da iki oturum halinde düzenlenen Liseye Geçiş Sistemi sınavına giren milyonlarca 8. Sınıf öğrencisi yeni eğitim ve öğretim hayatlarına lise sıralarında devam edecek. LGS sonuçları 2023 açıklandı ve tercih tarihi belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli LGS sınav sonucunu öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Sınava bu yıl 1 milyon 263 bin 313 öğrenci katılmıştı. Sınav sonuçları meb.gov.tr üzerinden öğreniliyor. Yeni eğitim öğretim hayatlarında liseye başlayacak olan öğrenciler iyi bir liseye gitmek, güzel bir eğitim almak için yoğun bir çalışma temposunun ardından girdikleri sınavın sonucunu öğrenmek istiyor. İşte, LGS sonuçları sorgulama ekranı 2023.

SON DAKİKA LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! TIKLA-ÖĞREN|| meb.gov.tr ile LGS sınavı sonucu sorgulama ekranı 2023

LGS sonuçları 2023 açıklandı. 1 milyon 263 bin 313 öğrenci ve velileri arama motorlarını meşgul ediyor. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde eğitim hayatlarına lisede devam edecek olan binlerce 8. Sınıf öğrencisi 4 Haziran'da iki oturum olarak Liseye Geçiş Sistemi sınavına girmişlerdi. İlk oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru karşısında ter dökmüşlerdi. Son dakika açıklanan sonuçlar, "Meb.gov.tr" üzerinden sorgulanıyor. İşte, LGS sonuçları sorgulama ekranı!

SON DAKİKA LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! TIKLA-ÖĞREN|| meb.gov.tr ile LGS sınavı sonucu sorgulama ekranı 2023

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Takvime göre LGS sonuçları, bugün "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.

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SON DAKİKA LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! TIKLA-ÖĞREN|| meb.gov.tr ile LGS sınavı sonucu sorgulama ekranı 2023

2023 LGS TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirildi.

Sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde yapılan LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi MEB takvimi ile belli oldu.

SON DAKİKA LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! TIKLA-ÖĞREN|| meb.gov.tr ile LGS sınavı sonucu sorgulama ekranı 2023

Sınav sonuç ekranında adayların merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim yer alacak.

Ayrıca Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin doğru sayısı, yanlış sayısı ve boş sayısı yer alacak.

LGS sınav sonuçları açıklandı! LGS SONUÇ SORGULAMA Meb.gov.tr ekranı | Video

SON DAKİKA LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! TIKLA-ÖĞREN|| meb.gov.tr ile LGS sınavı sonucu sorgulama ekranı 2023

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercihlerine dair henüz bir açıklama yapılmadı. MEB takvimine bakıldığında geçtiğimiz sene LGS tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti.

LGS tercihlerine dair kılavuz, 26 Haziran'da yayımlanacak.

LİSE TERCİHLERİ HAKKINDA BİLGİLER İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ.

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