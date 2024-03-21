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Giriş Tarihi: 21.03.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 10:27

SON DAKİKA: MSÜ sınav sonuçları 2024 açıklandı! ÖSYM ile MSÜ sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr)

MSÜ sınav sonuçları açıklandı. 3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı. İşte, ÖSYM MSÜ sonuçları sorgulama ekranı...

SON DAKİKA: MSÜ sınav sonuçları 2024 açıklandı! ÖSYM ile MSÜ sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr

MSÜ sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor. İşte, ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama sayfası...

SON DAKİKA: MSÜ sınav sonuçları 2024 açıklandı! ÖSYM ile MSÜ sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr

SON DAKİKA: MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

İşte, sonuç sorgulama ekranı:

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SON DAKİKA: MSÜ sınav sonuçları 2024 açıklandı! ÖSYM ile MSÜ sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr

MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: MSÜ sınav sonuçları 2024 açıklandı! ÖSYM ile MSÜ sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr

MSÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

SON DAKİKA: MSÜ sınav sonuçları 2024 açıklandı! ÖSYM ile MSÜ sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr

Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), 1'inci sınıf dalgıç, deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır.

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