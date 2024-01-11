MUĞLA DEPREM ile sallandı! 11 Ocak 2024 Muğla’da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, merkez üssü neresi?

Son dakika Muğla deprem haberi ile sarsıldı. Datça ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 11 Ocak 2024 Perşembe günü gerçekleşen deprem kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde oldu? İşte, Muğla (Datça) deprem haberinin Afad verileri ile ayrıntıları!