Giriş Tarihi: 11.01.2024 06:08
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
06:08
MUĞLA DEPREM ile sallandı! 11 Ocak 2024 Muğla'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, merkez üssü neresi?
Son dakika Muğla'da bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş gibi illerimizde yaşanan depremlerde 4 ve üzeri sarsıntılar sıkça meydana geliyordu. Bu deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Muğla'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?