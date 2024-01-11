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Haberler Fotohaber MUĞLA DEPREM ile sallandı! 11 Ocak 2024 Muğla'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 11.01.2024 06:08 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 06:08

MUĞLA DEPREM ile sallandı! 11 Ocak 2024 Muğla'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, merkez üssü neresi?

Son dakika Muğla'da bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş gibi illerimizde yaşanan depremlerde 4 ve üzeri sarsıntılar sıkça meydana geliyordu. Bu deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Muğla'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?

MUĞLA DEPREM ile sallandı! 11 Ocak 2024 Muğla’da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, merkez üssü neresi?

Son dakika Muğla deprem haberi ile sarsıldı. Datça ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 11 Ocak 2024 Perşembe günü gerçekleşen deprem kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde oldu? İşte, Muğla (Datça) deprem haberinin Afad verileri ile ayrıntıları!

MUĞLA DEPREM ile sallandı! 11 Ocak 2024 Muğla’da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, merkez üssü neresi?

SON DAKİKA MUĞLA DEPREM

Türkiye'nin Muğla ilinin bir ilçesi olan Datça'da deprem meydana geldi.

Datça açıklarında meydana gelen depremin derinliği 14.82 km olarak paylaşılırken, büyüklüğü ise 4.3 olarak Afad tarafından yakıda geçti,

İşte, Afad verileri ile depremin ayrıntıları;

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MUĞLA DEPREM ile sallandı! 11 Ocak 2024 Muğla’da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, merkez üssü neresi?

#DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [27.63 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-01-11
Saat:00:40:23 TSİ
Enlem:36.47583 N
Boylam:27.70111 E
Derinlik:14.82 km

MUĞLA DEPREM ile sallandı! 11 Ocak 2024 Muğla’da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, merkez üssü neresi?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MUĞLA DEPREM ile sallandı! 11 Ocak 2024 Muğla’da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, merkez üssü neresi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA