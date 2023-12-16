SON DAKİKA MUĞLA’DAN KORKUTAN DEPREM: Afad Duyurdu! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, nerelerden hissedildi, can kaybı var mı?

Ülkemizde son zamanlarda şiddetli depremlerin sayısı artarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan Bursa depremi, İstanbul'dan da hissedilmişti. 16 Aralık Cumartesi giderek artan deprem haberlerine bir yenisi daha Muğla'dan eklendi. İşte, son dakika Muğla depreminin ayrıntıları...