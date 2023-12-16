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Haberler Fotohaber SON DAKİKA MUĞLA'DAN KORKUTAN DEPREM: Afad Duyurdu! Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerelerden hissedildi, can kaybı var mı?
Giriş Tarihi: 16.12.2023 21:41 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 21:41

SON DAKİKA MUĞLA'DAN KORKUTAN DEPREM: Afad Duyurdu! Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerelerden hissedildi, can kaybı var mı?

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Muğla depremini duyurdu. Fethiye (Muğla) deprem haberi sonrası vatandaşlar bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını kontrol ediyor. Son dakika bilgisine göre şiddetli gerçekleşen depremin derinliği 29,62 olarak kaydedildi. Az önce Muğla'da deprem mi oldu nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Peki, bugün Muğla'da deprem mi oldu? İşte, 16 Aralık 2023 Muğla-Fethiye depreminin ayrıntıları...

SON DAKİKA MUĞLA’DAN KORKUTAN DEPREM: Afad Duyurdu! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, nerelerden hissedildi, can kaybı var mı?

Ülkemizde son zamanlarda şiddetli depremlerin sayısı artarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan Bursa depremi, İstanbul'dan da hissedilmişti. 16 Aralık Cumartesi giderek artan deprem haberlerine bir yenisi daha Muğla'dan eklendi. İşte, son dakika Muğla depreminin ayrıntıları...

SON DAKİKA MUĞLA’DAN KORKUTAN DEPREM: Afad Duyurdu! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, nerelerden hissedildi, can kaybı var mı?

SON DAKİA MUĞLA'DAN KORKUTAN DEPREM HABERİ!

Son dakika saat 20.33 sularında Muğla'nın Fethiye ilçesinde korkutan bir deprem yaşandı.

Afad tarafından derinliği 29,62 olarak açıklanan depremin ayrıntıları şu şekilde;

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SON DAKİKA MUĞLA’DAN KORKUTAN DEPREM: Afad Duyurdu! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, nerelerden hissedildi, can kaybı var mı?

SON DAKİKA

Muğla/Fethiye'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.

Afad duyurdu;

SON DAKİKA MUĞLA’DAN KORKUTAN DEPREM: Afad Duyurdu! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, nerelerden hissedildi, can kaybı var mı?

#DEPREM

Afad verilerine göre;

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Akdeniz - [21.99 km] Fethiye (Muğla)

Tarih:2023-12-16

Saat:20:33:43 TSİ

Enlem:36.49056 N

Boylam:28.86778 E

Derinlik:29.62 km

SON DAKİKA MUĞLA’DAN KORKUTAN DEPREM: Afad Duyurdu! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, nerelerden hissedildi, can kaybı var mı?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

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SON DAKİKA