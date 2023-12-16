Giriş Tarihi: 16.12.2023 21:41
Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
21:41
SON DAKİKA MUĞLA'DAN KORKUTAN DEPREM: Afad Duyurdu! Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerelerden hissedildi, can kaybı var mı?
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Muğla depremini duyurdu. Fethiye (Muğla) deprem haberi sonrası vatandaşlar bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını kontrol ediyor. Son dakika bilgisine göre şiddetli gerçekleşen depremin derinliği 29,62 olarak kaydedildi. Az önce Muğla'da deprem mi oldu nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Peki, bugün Muğla'da deprem mi oldu? İşte, 16 Aralık 2023 Muğla-Fethiye depreminin ayrıntıları...