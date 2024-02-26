Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Oba Makarna (OBAMS) halka arz sonuçları açıklandı! Oba Makarnacılık kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 11:03

Oba Makarna (OBAMS) halka arz sonuçları açıklandı! Oba Makarnacılık kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Oba Makarna halka arz sonuçları son dakika açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 22-23 Şubat 2024 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştiren Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arz fiyatı 39,24 TL olarak açıklanırken belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 3,78 milyar TL olarak gerçekleşti. Borsa gündemini yakından takip edenler "Oba Makarna halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, Bist işlem tarihi belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Oba Makarna borsada ne zaman işlem görecek? İşte, OBAMS halka arz sonuçları ve BIST işlem tarihi.

Oba Makarna OBAMS halka arz sonuçları açıklandı! Oba Makarnacılık kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Oba Makarna halka arz sonuçları açıklandı duyurusu son dakika geldi. 22-23 Şubat tarihleri arasında talep toplayan Oba Makarna (OBAMS) halka arzı sona erdi. Borsa ile yakından ilgilenen kişiler "Oba Makarnacılık halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Oba Makarnacılık halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? İşte OBAMS borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

Oba Makarna OBAMS halka arz sonuçları açıklandı! Oba Makarnacılık kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

OBA MAKARNA HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TAMAMLANDI!

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arzı 22-23 Şubat tarihlerinde tamamladı

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket OBAMS borsa kodu ile işlem görecek şirketin halka arz sonuçları açıklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oba Makarna OBAMS halka arz sonuçları açıklandı! Oba Makarnacılık kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

OBA MAKARNACILIK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Oba Makarna halka arz sonuçları belli oldu. Buna göre; 3.78 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Oba Makarnacılık halka arz sonuçlarına göre; 3 milyon 388 bin 122 yurtiçi bireysel yatırımcı başına yaklaşık 14 lot dağıtıldı.

Oba Makarna OBAMS halka arz sonuçları açıklandı! Oba Makarnacılık kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

OBA MAKARNACILIK HİSSE FİYATI NE KADAR?

Oba Makarnacılık halka arzının büyüklüğü 3.78 milyar TL olarak açıklandı. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 20 olarak belirlenirken hisse fiyatı 39,24 TL'den satışa sunuldu.

Oba Makarna OBAMS halka arz sonuçları açıklandı! Oba Makarnacılık kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Ünlü Menkul Değerler'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin çıkarılmış sermayesinin 407,17 milyon TL'den 479,42 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 72,25 milyon TL nominal değerli toplam 72,25 adet C Grubu pay ve mevcut ortaklar Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 12,04 milyon TL nominal değerli 12,04 milyon adet C Grubu pay ile Turkey Pasta Holding Ltd'ye ait 12,04 milyon TL nominal değerli 12,04 milyon adet C Grubu pay halka arz edildi.

SON DAKİKA