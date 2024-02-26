Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
11:03
Oba Makarna (OBAMS) halka arz sonuçları açıklandı! Oba Makarnacılık kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Oba Makarna halka arz sonuçları son dakika açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 22-23 Şubat 2024 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştiren Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arz fiyatı 39,24 TL olarak açıklanırken belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 3,78 milyar TL olarak gerçekleşti. Borsa gündemini yakından takip edenler "Oba Makarna halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, Bist işlem tarihi belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Oba Makarna borsada ne zaman işlem görecek? İşte, OBAMS halka arz sonuçları ve BIST işlem tarihi.