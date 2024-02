Oba Makarna (OBAMS) halka arz sonuçları açıklandı! Oba Makarnacılık kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Ünlü Menkul Değerler'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin çıkarılmış sermayesinin 407,17 milyon TL'den 479,42 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 72,25 milyon TL nominal değerli toplam 72,25 adet C Grubu pay ve mevcut ortaklar Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 12,04 milyon TL nominal değerli 12,04 milyon adet C Grubu pay ile Turkey Pasta Holding Ltd'ye ait 12,04 milyon TL nominal değerli 12,04 milyon adet C Grubu pay halka arz edildi.