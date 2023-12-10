SON DAKİKA | Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu kurye Yunus Emre Göçer’i öldürmüştü! Soruşturmada kritik gelişme

Son dakika... İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarptı. Genç kuryeyi hayattan kopardı. Mohamed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilirken bilirkişi raporunda Mohamud'un asli kusurlu olduğu vurgulandı. Savcılık, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Soruşturma devam ederken sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin alınan iki rapor arasında çelişkiler olduğunu belirterek kritik bir gelişmeyi duyurdu.