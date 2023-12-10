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Haberler Fotohaber SON DAKİKA | Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kurye Yunus Emre Göçer’i öldürmüştü! Soruşturmada kritik gelişme
Giriş Tarihi: 10.12.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 18:34

SON DAKİKA | Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kurye Yunus Emre Göçer’i öldürmüştü! Soruşturmada kritik gelişme

Son dakika... İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarptı. Genç kuryeyi hayattan kopardı. Mohamed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilirken bilirkişi raporunda Mohamud'un asli kusurlu olduğu vurgulandı. Savcılık, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Soruşturma devam ederken sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin alınan iki rapor arasında çelişkiler olduğunu belirterek kritik bir gelişmeyi duyurdu.

Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA | Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu kurye Yunus Emre Göçer’i öldürmüştü! Soruşturmada kritik gelişme

Korkunç kaza İstanbul Fatih'te Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde yaşandı. 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı.

SON DAKİKA | Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu kurye Yunus Emre Göçer’i öldürmüştü! Soruşturmada kritik gelişme

Göçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümün ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

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SON DAKİKA | Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu kurye Yunus Emre Göçer’i öldürmüştü! Soruşturmada kritik gelişme

"KAZAYA SEBEBİYET VERECEK BİR UNSUR YOK"

Olayın ardından bugün adli trafik bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, kazanın olduğu gün havanın açık olduğu, yerleşim yeri içi yolun düz ve yol yüzeyinin kuru olduğu belirtildi. Ayrıca, yolda kazaya etken olabilecek herhangi bir sorunun olmadığı ifade edildi.

SON DAKİKA | Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu kurye Yunus Emre Göçer’i öldürmüştü! Soruşturmada kritik gelişme

GÖÇER'İN KUSURU BULUNMADI

Bilirkişi raporunda kamera görüntülerinin incelendiği vurgulanarak, motosikletin en sağ şeritte yavaşladığı, ancak aracın yavaşlamayarak motosiklete doğru yaklaştığı, motosikletin durma derecesinde en sağ banket boşluğuna ilerlerken aracın yavaşlamayıp arka sağ kısımdan çarptığı kaydedildi.

SON DAKİKA | Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu kurye Yunus Emre Göçer’i öldürmüştü! Soruşturmada kritik gelişme

Motosikletin savrulduğu, aracın ise kameranın olduğu açıda tam duramadığı belirtildi. Raporda, kurye Yunus Emre Göçer'in kontrollü şekilde yavaşlayarak sağ tarafa geçiş yapması nedeniyle, kaza esnasında Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre herhangi bir ihlal ve kusurunun bulunmadığı belirtildi. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un ise önde giden aracı yeterli ve güvenli mesafeden izlemediği, araçlar arasında mesafe bırakmadığı gerekçesiyle asli kusurlu olduğu vurgulandı.

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