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Haberler Fotohaber Son Dakika Türkiye’ye Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir, ne zaman başlayacak, hangi gün?
Giriş Tarihi: 30.07.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 15:31

Son Dakika Türkiye’ye Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir, ne zaman başlayacak, hangi gün?

Dünya, tarihin en sıcak dönemlerinden birini yaşarken uzmanlar Türkiye'yi eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi alacağını açıkladı. Cehennem sıcaklıkları olarak da anılan Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları nedir, ne demek, ne anlama geliyor soruları yanıt arıyor. Türkiye'de bazı illerde sıcaklıklar 46 dereceye kadar ulaşırken uzmanlar daha da kavurucu Afrika sıcaklıklarına karşı uyardı. Peki, Türkiye'de Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, Eyyam-ı Bahur sıcakları için işaret edilen o tarih...

Son Dakika Türkiye’ye Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir, ne zaman başlayacak, hangi gün?

Eyyam-ı bahur sıcaklıkları Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Bu hava dalgası İstanbul gibi sahil şeridinde yer alan yerlerde bunaltıcı bir hava yaratacak. Bu bağlamda eyham-ı bahur ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek soruları yanıt arıyor. Kavurucu Afrika sıcaklıkları ile birlikte özellikle ağustos ayında işaret edilen o tarihlerde tüm ülke olumsuz etkilenecek. Peki, Eyyam-ı Bahur nedir, ne demek, ne anlama geliyor? İşte, tüm merak edilenler…

Son Dakika Türkiye’ye Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir, ne zaman başlayacak, hangi gün?

2023 EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Son dakika haberine göre Türkiye'ye Arap yarımadasından Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor.

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan Eyyam-ı Bahur sıcakları, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan Eyyam-ı Bahur, 2 Ağustos 2023 Çarşamba gününden itibaren ülkenin birçok yerinde etkili olacak.

İstanbul gibi sahil şeridinde yer alan şehirlerde, sıcaktan ziyade yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hava yaratacak.

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor: Uzmanlar uyardı | VİDEOHABER

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Son Dakika Türkiye’ye Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir, ne zaman başlayacak, hangi gün?

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NEDİR, NE DEMEK?

Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir.

Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

Bazı kaynaklar Eyyam-ı Bahur ayının ağustos başına kadar sürdüğünü belirtirken, ülkemizin bazı yerlerinde bu sıcaklar eylülün başına kadar sürüyor. Özellikle karasal iklime sahip olan Ege şehirleri, bu kavurucu sıcaktan sürekli etkileniyor.

Son Dakika Türkiye’ye Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir, ne zaman başlayacak, hangi gün?

EYYAM-I BAHUR NEDİR, NE ZAMAN YAŞANIR?

Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler Latince diēs caniculārēs olarak anılmaktaydı.

Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. (İngilizce: Dogdays, Almanca: Hundstage gibi...) Türkçe'de kullanılan Eyyam-ı bahur terimi kullanılırlığını büyük ölçüde yitirmiş olup bunun yerine cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.

Son Dakika Türkiye’ye Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir, ne zaman başlayacak, hangi gün?

Romalılar, Eyyam-ı bahur günlerini diēs caniculārēs olarak adlandırır ve Sirius yıldızıyla sıcak havaları ilişkilendirirlerdi. Sirius'un içinde bulunduğu Büyük Köpek Takımyıldızı'ndan dolayı da Sirius'a da Köpek Yıldızı diyorlardı. Sirius'un görüldüğü tarihlerde kahverengi köpekler kurban ederek Sirius'u hoşnut etmeye çalışırlardı.

Antik Roma kültüründe Eyyam-ı bahur günleri 24 Temmuz-24 Ağustos günleri olarak kabul edilirdi. Bu tarihler Alman, Fransız ve İtayan kültürlerinde geçerlidir. Türk kültüründe bu tarih temmuz sonuyla ağustos ortaları arasında günler olarak kabul edilmektedir.

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