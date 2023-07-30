Son Dakika Türkiye’ye Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir, ne zaman başlayacak, hangi gün?

Dünya, tarihin en sıcak dönemlerinden birini yaşarken uzmanlar Türkiye'yi eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi alacağını açıkladı. Cehennem sıcaklıkları olarak da anılan Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları nedir, ne demek, ne anlama geliyor soruları yanıt arıyor. Türkiye'de bazı illerde sıcaklıklar 46 dereceye kadar ulaşırken uzmanlar daha da kavurucu Afrika sıcaklıklarına karşı uyardı. Peki, Türkiye'de Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, Eyyam-ı Bahur sıcakları için işaret edilen o tarih...