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Haberler Fotohaber İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ 29 KASIM 2023: (BUDO – İDO) Bugün İstanbul’da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 08:17

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ 29 KASIM 2023: (BUDOİDO) Bugün İstanbul’da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi?

Vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi sorusu son dakika İstanbul ve Bursa halkı tarafından sıklıkla yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı uyarılarda Marmara Denizi'nde fırtına yaşandığını dile getirirken, bugün deniz ulaşımını kullanacak vatandaşlar, "İstanbul'da feribot ve vapur seferleri iptal mi oldu?" sorusunu yöneltiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını duyurmuştu. BUDO ve İDO iptal edilen seferler, resmi sitede yayımlanıyor. Şehir Hatları da gerekli açıklamayı yaptı. Peki, bugün İstanbul'da vapur seferleri iptal mi?

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ 29 KASIM 2023: BUDO – İDO Bugün İstanbul’da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi?

İstanbul'da İDO ve BUDO vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal edildi sorusu yanıt arıyor. Şehir Hatları, İDO ve BUDO'dan tek tek açıklama gelirken, Marmara Denizi'nde yaşanan fırtına vatandaşların sosyal hayatını olumsuz açıdan etkiliyor. İşte, 29 Kasım 2023 İstanbul iptal edilen vapur seferleri listesi

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ 29 KASIM 2023: BUDO – İDO Bugün İstanbul’da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi?

ŞEHİR HATLARI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Şehir Hatları, iptal edilen seferler hakkında açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"Değerli yolcularımız,

İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatılmıştır. Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bilgilerinize sunarız."

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İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ 29 KASIM 2023: BUDO – İDO Bugün İstanbul’da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi?

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan son dakika açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği saat 17.50 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ 29 KASIM 2023: BUDO – İDO Bugün İstanbul’da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi?

29 KASIM İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ

29 Kasım Çarşamba günü olumsuz hava şartları sebebiyle bazı İDO seferleri iptal edildi. Aşağıdaki linke tıklayarak iptal edilen seferleri öğrenebilirsiniz.

İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ 29 KASIM 2023: BUDO – İDO Bugün İstanbul’da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi?

BUDO İPTAL SEFERLER

29.11.2023 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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