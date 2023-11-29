İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ 29 KASIM 2023: BUDO – İDO Bugün İstanbul’da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi?

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan son dakika açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği saat 17.50 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.