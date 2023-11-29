İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ 29 KASIM 2023: BUDO – İDO Bugün İstanbul’da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi?

Vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi sorusu son dakika İstanbul ve Bursa halkı tarafından sıklıkla yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı uyarılarda Marmara Denizi'nde fırtına yaşandığını dile getirirken, bugün deniz ulaşımını kullanacak vatandaşlar, "İstanbul'da feribot ve vapur seferleri iptal mi oldu?" sorusunu yöneltiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını duyurmuştu. BUDO ve İDO iptal edilen seferler, resmi sitede yayımlanıyor. Şehir Hatları da gerekli açıklamayı yaptı. Peki, bugün İstanbul'da vapur seferleri iptal mi?