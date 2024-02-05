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Haberler Fotohaber YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat Salı okullar tatil mi oldu, ders var mı, hangi illerde tatil? Valilik duyurusu geldi!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 17:07

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat Salı okullar tatil mi oldu, ders var mı, hangi illerde tatil? Valilik duyurusu geldi!

Yarın okullar tatil mi son dakika yanıt arıyor. Yüzyılın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümü sebebiyle 6 Şubat (yarın) okulların durumu merak edilmeye başladı. Yeni dönemin ilk ders zili bugün çaldı. İkinci dönemin ilk tatil haberi de ardından geldi. Eğitime ara verilen il ve ilçeleri öğrenmek isteyen öğrenciler ve velileri Valilik son dakika duyurularını takip ediyor. Peki; 6 Şubat Salı okullar tatil mi, hangi iller tatil? İşte Valilik duyuruları ile okullarda son durum…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat Salı okullar tatil mi oldu, ders var mı, hangi illerde tatil? Valilik duyurusu geldi!

Yarın okullar tatil mi, 6 Şubat Salı tatil olan iller hangileri sorularının yanıtı öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yurt genelinde anma törenleri yapılacak. Yaşanan acıları ve kayıpları unutmamak, şehirleri yalnız bırakmamak adına anma törenleri düzenlenecek. Törenler öncesi bir ilden tatil haberi geldi. Diğer iller için son dakika Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; yarın okullar tatil mi, açık mı, kapalı mı, ders var mı? İşte, detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat Salı okullar tatil mi oldu, ders var mı, hangi illerde tatil? Valilik duyurusu geldi!

6 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi. Hatay Valiliği, Vali Mustafa Masatlı'nın talimatıyla kararı duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat Salı okullar tatil mi oldu, ders var mı, hangi illerde tatil? Valilik duyurusu geldi!

Diğer iller için yetkililerden 6 Şubat Salı günü okulların tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Konu ile ilgili açıklama geldikçe tatil olan iller listesi haberimize eklenecektir.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat Salı okullar tatil mi oldu, ders var mı, hangi illerde tatil? Valilik duyurusu geldi!

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ NE ZAMAN OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE KAÇ SANİYE SÜRDÜ?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ilk deprem 7,7 büyüklüğündeki 65 saniye; Elbistan ilçesindeki ikinci deprem 7,6 şiddetinde ve etki süresi ise 45 saniye olarak gerçekleşti.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat Salı okullar tatil mi oldu, ders var mı, hangi illerde tatil? Valilik duyurusu geldi!

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDEN HANGİ İLLER ETKİLENDİ?
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri etkilendi.

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