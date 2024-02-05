Giriş Tarihi: 05.02.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
17:07
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat Salı okullar tatil mi oldu, ders var mı, hangi illerde tatil? Valilik duyurusu geldi!
Yarın okullar tatil mi son dakika yanıt arıyor. Yüzyılın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümü sebebiyle 6 Şubat (yarın) okulların durumu merak edilmeye başladı. Yeni dönemin ilk ders zili bugün çaldı. İkinci dönemin ilk tatil haberi de ardından geldi. Eğitime ara verilen il ve ilçeleri öğrenmek isteyen öğrenciler ve velileri Valilik son dakika duyurularını takip ediyor. Peki; 6 Şubat Salı okullar tatil mi, hangi iller tatil? İşte Valilik duyuruları ile okullarda son durum…