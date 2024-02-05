YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat Salı okullar tatil mi oldu, ders var mı, hangi illerde tatil? Valilik duyurusu geldi!

Yarın okullar tatil mi, 6 Şubat Salı tatil olan iller hangileri sorularının yanıtı öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yurt genelinde anma törenleri yapılacak. Yaşanan acıları ve kayıpları unutmamak, şehirleri yalnız bırakmamak adına anma törenleri düzenlenecek. Törenler öncesi bir ilden tatil haberi geldi. Diğer iller için son dakika Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; yarın okullar tatil mi, açık mı, kapalı mı, ders var mı? İşte, detaylar...