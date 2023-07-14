Giriş Tarihi: 14.07.2023 23:11 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 23:14

SON DAKİKA: YKS sınav sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor! 2023 YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım sürüyor. 17-18 Haziran'da TYT AYT ve YDT sınavlarına katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Üç oturum halinde yapılan üniversite sınavı sonuçları ÖSYM sonuç sayfasında olacak. Sınava katılan 3 milyondan fazla aday YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorgulanıyor. sonuç.osym.gov.tr üzerinden ilan edilecek sınav sonucu için heyecan dorukta. Peki, YKS sınav sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, yanıtı…