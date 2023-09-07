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Haberler Fotohaber YÖKDİL 2023/2 SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM EKRANI || ÖSYM ile 2023/2 YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 07.09.2023 19:46 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 10:58

YÖKDİL 2023/2 SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM EKRANI || ÖSYM ile 2023/2 YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Son Dakika YÖKDİL sonuçları açıklandı! Yılın ikinci sınavı 27 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. 2023-YÖKDİL/2 sınav sonuçları bekleniyordu. ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşılan sonuçlar ile birlikte adaylar yüksek lisans başta olmak üzere çeşitli alanlarda puanlarını kullanmaya başlayacak. 2023 YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir soruları yanıt arıyor. Adayların kendi alanlarında yabancı dil yeterlilik bilgilerini ölçen sınavda sonuçlar kontrol ediliyor. İşte, 2023 YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

YÖKDİL 2023/2 SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM EKRANI || ÖSYM ile 2023/2 YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

YÖKDİL sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanıyor. Adaylar, puanlarını öğrendikten sonra yüksek lisans başta olmak üzere dil yeterliliklerini göstermeleri gereken alanlara başvuruda bulunacak. 2023 YÖKDİL sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir sorusu gündemde. Sınava katılanlar sonuç belgelerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşıyor. İşte, YÖKDİL sınav sonuçları 2023-2...

YÖKDİL 2023/2 SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM EKRANI || ÖSYM ile 2023/2 YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2023-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

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YÖKDİL 2023/2 SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM EKRANI || ÖSYM ile 2023/2 YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

YÖKDİL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL 2023/2 SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM EKRANI || ÖSYM ile 2023/2 YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

YÖKDİL KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

YÖKDİL/2 saat 10.15'te başlıyor ve 3 saat süreüyor. Sınavda adaylara 80 soru yöneltiliyor ve 180 dakika cevaplama süresi veriliyor.

İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

YÖKDİL 2023/2 SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM EKRANI || ÖSYM ile 2023/2 YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
SON DAKİKA