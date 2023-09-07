Giriş Tarihi: 07.09.2023 19:46
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
10:58
YÖKDİL 2023/2 SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM EKRANI || ÖSYM ile 2023/2 YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Son Dakika YÖKDİL sonuçları açıklandı! Yılın ikinci sınavı 27 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. 2023-YÖKDİL/2 sınav sonuçları bekleniyordu. ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşılan sonuçlar ile birlikte adaylar yüksek lisans başta olmak üzere çeşitli alanlarda puanlarını kullanmaya başlayacak. 2023 YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir soruları yanıt arıyor. Adayların kendi alanlarında yabancı dil yeterlilik bilgilerini ölçen sınavda sonuçlar kontrol ediliyor. İşte, 2023 YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)