Giriş Tarihi: 12.12.2023 02:00 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 02:00

Squid Game 2. sezon tarihi için geri sayım! 🎬 Squid Game ne zaman yayınlanacak, yeni sezonda hangi oyuncular var?

Squid Game 2.sezon bekleyenlere müjde, yeni sezon yolda. Squid Game o kadar büyük bir başarı yakaladı ki, yayınlandıktan bir yıl sonra bile Netflix'in tüm zamanların izlenme rekorunu hala elinde tutuyor! Dizinin yeni sezonu ilk olarak Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk'un bir mesajıyla birlikte Haziran ayında Netflix tarafından doğrulanmıştı. 2023 yılının ilk ayında çekimlerine başlanan popüler dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyordu. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, Squid Game 2. sezon hakkında merak edilenler...