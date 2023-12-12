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Giriş Tarihi: 12.12.2023 02:00 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 02:00

Squid Game 2. sezon tarihi için geri sayım! 🎬 Squid Game ne zaman yayınlanacak, yeni sezonda hangi oyuncular var?

Squid Game 2.sezon bekleyenlere müjde, yeni sezon yolda. Squid Game o kadar büyük bir başarı yakaladı ki, yayınlandıktan bir yıl sonra bile Netflix'in tüm zamanların izlenme rekorunu hala elinde tutuyor! Dizinin yeni sezonu ilk olarak Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk'un bir mesajıyla birlikte Haziran ayında Netflix tarafından doğrulanmıştı. 2023 yılının ilk ayında çekimlerine başlanan popüler dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyordu. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, Squid Game 2. sezon hakkında merak edilenler...

Squid Game 2. sezon BAŞLIYOR 🎬 Fragman yayınlandı! Squid Game yeni sezon ne zaman, yayın tarihi belli oldu mu?

Dizi yıldızı Lee Jung Jae, çekimlerin 1. Sezonda olduğu gibi yaklaşık on ay süreceğini düşündüğünü söylemişti. 2023 yılında çekimlerine başlanan dizinin yayına hazır olduğu ön görülüyor. Netflix tarafından da yeni sezonu hakkında açıklama yapılan Squid Game için, oyuncu kadrosu öncesinde açıklanmıştı. eski sezondan da oyuncuların yer alacağı yeni sezn, ilk sezona göre çok farklı olacak. Peki, Squid Game yeni sezond izleyiciyi neler bekliyor, hangi oyuncu geri dönüyor?

Squid Game 2. sezon BAŞLIYOR 🎬 Fragman yayınlandı! Squid Game yeni sezon ne zaman, yayın tarihi belli oldu mu?

2. SEZON İÇİN GERİ DÖNÜYOR

Dört orijinal oyuncu 2. Sezon için geri dönüyor: Lee Jung-jae (Seong Gi-hun), Lee Byung-Hun (The Front Man/Hwang In-ho), Wi Ha-jun (Hwang Jun-ho) ve Gong Yoo (Satıcı).

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Squid Game 2. sezon BAŞLIYOR 🎬 Fragman yayınlandı! Squid Game yeni sezon ne zaman, yayın tarihi belli oldu mu?

ATACAK DAHA ÇOK TOKADI OLACAK

Hwang daha önce "takım elbiseli adamın ikinci sezonda geri dönebileceğini" söylemişti. Artık geri döneceğini bildiğimize göre muhtemelen takım elbiseli adamın ikinci sezonda atacak daha çok tokadı olacak.

Squid Game 2. sezon BAŞLIYOR 🎬 Fragman yayınlandı! Squid Game yeni sezon ne zaman, yayın tarihi belli oldu mu?

Netflix'in Haziran 2023'te düzenlenen TUDUM etkinliğinde yeni sezon için dört yeni oyuncu açıklandı: Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon ve Yang Dong Geun.

Squid Game 2. sezon BAŞLIYOR 🎬 Fragman yayınlandı! Squid Game yeni sezon ne zaman, yayın tarihi belli oldu mu?

SEKİZ OYUNCU DAHA EKLENDİ!

Yeni oyuncular soldan sağa: Choi Seung-Hyun, Lee Jin-Uk, Won Jian, Park Gyu-Young, Kang Ae-Sim, Lee David, Jo Yu-Ri ve Roh Jae-Won.

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