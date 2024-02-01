Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! Milli Piyango Online 1 Şubat 2024 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto sonuçları 1 Şubat Perşembe MP TV canlı çekilişi ile belli oluyor. 15.673.059 TL'lik büyük ikramiye 6 kazandıran numaranın ardından sahipleri ile buluşacak. Haftada üç kez Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte haftanın ikinci süper loto çekilişi bu akşam 21.30 da yapılacak. Peki, süper loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır, nereden öğrenilir? İşte, Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar…