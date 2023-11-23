Süper Loto sonuçları sorgulama: Milli Piyango Online ile 23 Kasım 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama MPİ

Bugün Süper Loto sonuçları hakkında araştırmalar yapılıyor. Her haftada 3 defa gerçekleştirilen Süper Loto çekilişleri (Salı, Perşembe ve Pazar), saat 21.30'da şanslı sayıları tayin edecek. Milli Piyango Tv üzerinden çekiliş canlı yayınlanabilir. Devreden ikramiye, Milli Piyango tarafından 59.532.326 TL olarak belirlendi. Süper Loto sonuçları bilet sorgulama, sabah.com.tr üzerinden yapılabilir. Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı, çekiliş bittikten sonra kullanılabilir. İşte 23 Kasım 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı