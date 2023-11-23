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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları sorgulama: Milli Piyango Online ile 23 Kasım 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama MPİ
Giriş Tarihi: 23.11.2023 18:32 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 18:32

Süper Loto sonuçları sorgulama: Milli Piyango Online ile 23 Kasım 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama MPİ

Bugün Süper Loto sonuçları hakkında araştırmalar yapılıyor. Her haftada 3 defa gerçekleştirilen Süper Loto çekilişleri (Salı, Perşembe ve Pazar), saat 21.30'da şanslı sayıları tayin edecek. Milli Piyango Tv üzerinden çekiliş canlı yayınlanabilir. Devreden ikramiye, Milli Piyango tarafından 59.532.326 TL olarak belirlendi. Süper Loto sonuçları bilet sorgulama, sabah.com.tr üzerinden yapılabilir. Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı, çekiliş bittikten sonra kullanılabilir. İşte 23 Kasım 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları sorgulama: Milli Piyango Online ile 23 Kasım 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama MPİ

Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın 3 günü düzenlenen şans oyununda şansını arayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 23 Kasım 2023 tarihli Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 59.532.326 TL olarak belirlendi. İşte, Süper Loto sonuçları bilet sorgulama MPİ

Süper Loto sonuçları sorgulama: Milli Piyango Online ile 23 Kasım 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama MPİ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

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Süper Loto sonuçları sorgulama: Milli Piyango Online ile 23 Kasım 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama MPİ

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları sorgulama: Milli Piyango Online ile 23 Kasım 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama MPİ

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Süper Loto sonuçları sorgulama: Milli Piyango Online ile 23 Kasım 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama MPİ

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

23 Kasım 2023 Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da yapılacak. Şanslı sayılar sayfamızda yer alacak.

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