Giriş Tarihi: 13.02.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
22:38
Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 13 Şubat 2024 Salı Survivor son eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da heyecan dorukta! Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Takımlara yeni katılan yarışmacıların katkısıyla kıran kırana geçenyarışlarda, bugün kazanan takım konseyde rahat bir nefes alırken, kaybeden ise bir eleme adayı belirleyecek. 3 eleme adayının olduğu potaya katılan son isim sonrasında ise düellolar gerçekleşecek. Peki, Survivor 13 Şubat 2024 Salı dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı, son eleme adayı kim oldu? İşte, sonuçlar…