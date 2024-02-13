Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 13 Şubat 2024 Salı Survivor son eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 13 Şubat Salı akşamı yeni bölümü ile gündeme geldi. Kıyasıya mücadelelerin devam ettiği yarışmada, kırmızı ve mavi takım arasında büyük mücadele devam ediyor. Kazanan takımın hem ödülü aldığı hem de konseyde isim yazmadığı gecede son eleme adayının da belli olmasıyla düellolar şekilleniyor.