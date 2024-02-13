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Giriş Tarihi: 13.02.2024 22:38 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 22:38

Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 13 Şubat 2024 Salı Survivor son eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da heyecan dorukta! Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Takımlara yeni katılan yarışmacıların katkısıyla kıran kırana geçenyarışlarda, bugün kazanan takım konseyde rahat bir nefes alırken, kaybeden ise bir eleme adayı belirleyecek. 3 eleme adayının olduğu potaya katılan son isim sonrasında ise düellolar gerçekleşecek. Peki, Survivor 13 Şubat 2024 Salı dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı, son eleme adayı kim oldu? İşte, sonuçlar…

Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 13 Şubat 2024 Salı Survivor son eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 13 Şubat Salı akşamı yeni bölümü ile gündeme geldi. Kıyasıya mücadelelerin devam ettiği yarışmada, kırmızı ve mavi takım arasında büyük mücadele devam ediyor. Kazanan takımın hem ödülü aldığı hem de konseyde isim yazmadığı gecede son eleme adayının da belli olmasıyla düellolar şekilleniyor.

Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 13 Şubat 2024 Salı Survivor son eleme adayı kim oldu?

13 ŞUBAT 2024 || SURVİVOR SON DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor Survivor All Star 13 Şubat Salı günü gerçekleşen dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele devam ediyor.

Kazanan takım henüz belli olmadı olması halinde haberimiz güncellenecektir.

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Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 13 Şubat 2024 Salı Survivor son eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. Dördüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak.

Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 13 Şubat 2024 Salı Survivor son eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

İşte, sırasıyla haftanın eleme adayları:

  1. AYSU
  2. PINAR
  3. SAHRA
Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 13 Şubat 2024 Salı Survivor son eleme adayı kim oldu?

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Bozok Goren, Özgür Tetik, Mustafa Kemal Kurt. Hilmicem, Avatar Atakan, Sema Aydemir, Nefise Karatay, Yunus Emre Özden

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