Survivor 2024 All Star bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın tarihi

Survivor All Star 30. Bölüm bekleniyor. Son olarak düello heyecanı yaşanan programda, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yedek yarışmacılar izleyenleri heyecanlandırmıştı. Avatar Atakan, Hilmicem ve Sema'nın dahil olacağı yeni bölüm için heyecan dorukta. Peki, Survivor 2024 All Star bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?