Giriş Tarihi: 09.02.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
11:14
Survivor 2024 All Star bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın tarihi
Survivor 2024 All Star yayınlanan yeni bölümleri ile gündemde. Son olarak 29. Bölüm ile ekranlara gelen yarışmada bir eleme heyecanı yaşandı. Yapılan düello eşleşmeleri sonucunda elenen isim Ersin Korkut oldu. Heyecanın doruklarda olduğu yarışmada yeni bölüm bekleniyor. Peki, Survivor 2024 All Star bu akşam var mı, yok mu? İşte, 9 Şubat TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın günü!