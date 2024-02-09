Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor 2024 All Star bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın tarihi
Giriş Tarihi: 09.02.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 11:14

Survivor 2024 All Star bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın tarihi

Survivor 2024 All Star yayınlanan yeni bölümleri ile gündemde. Son olarak 29. Bölüm ile ekranlara gelen yarışmada bir eleme heyecanı yaşandı. Yapılan düello eşleşmeleri sonucunda elenen isim Ersin Korkut oldu. Heyecanın doruklarda olduğu yarışmada yeni bölüm bekleniyor. Peki, Survivor 2024 All Star bu akşam var mı, yok mu? İşte, 9 Şubat TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın günü!

Survivor 2024 All Star bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın tarihi

Survivor All Star 30. Bölüm bekleniyor. Son olarak düello heyecanı yaşanan programda, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yedek yarışmacılar izleyenleri heyecanlandırmıştı. Avatar Atakan, Hilmicem ve Sema'nın dahil olacağı yeni bölüm için heyecan dorukta. Peki, Survivor 2024 All Star bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Survivor 2024 All Star bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın tarihi

SURVİVOR 2024 ALL STAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

9 Şubat 2024 Cuma TV8 yayın akışına göre bu akşam, Survivor 2024 All Star'ın yeni bölümü yayınlanmayacak.

İşte, TV 8 yayın akışına göre Survivor yayın günleri;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor 2024 All Star bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın tarihi

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Dizi
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Aramızda Kalmasın
  • 11:15 Survivor All Star 2024
  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
  • 14:00 Survivor Ekstra
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Tolgshow
  • 22:30 Tolgshow
  • 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
  • 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
  • 05:30 Tuzak
Survivor 2024 All Star bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın tarihi

SURVİVOR 2024 ALL STAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor All Star yeni bölümü 10 Şubat Cumartesi günü TV 8'de olacak.

Survivor 2024 All Star bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat TV8 yayın akışı ile Survivor 2024 All Star yayın tarihi

SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor All Star yarışması cuma günü haricinde haftanın altı günü ekranda yer alıyor. Survivor; Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi günleri ekranda.

SON DAKİKA