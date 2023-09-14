Survivor yarışmacıları 2024 kimler oldu, yeni sezon kadrosunda hangi isimler var? İşte Yeni sezon Survivor All Star yarışmacıları kadrosu!

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2024 All Star yarışmacıları bir bir açıklanıyor. İlk olarak ünlü oyuncu Nihat Altınkaya'nın yarışmada yer alacağı duyurulmuştu. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz sezonlarda yarışmaya damga vuran isimleri tek tek paylaşıyor. Bu noktada ise "Survivor 2024 yarışmacıları kimler oldu, yeni sezon kadrosunda kimler, hangi isimler var?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu yıl, SMS oylaması yapılmayacak olup yarışmacılar düello sonucuna göre elenecek. Peki, 2024 Survivor yarışmacıları kimler oldu, yeni sezon kadrosunda kim var? İşte tüm bu detaylar.