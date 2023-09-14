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Giriş Tarihi: 14.09.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 16:07

Survivor yarışmacıları 2024 kimler oldu, yeni sezon kadrosunda hangi isimler var? İşte Yeni sezon Survivor All Star yarışmacıları kadrosu!

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2024 All Star yarışmacıları bir bir açıklanıyor. İlk olarak ünlü oyuncu Nihat Altınkaya'nın yarışmada yer alacağı duyurulmuştu. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz sezonlarda yarışmaya damga vuran isimleri tek tek paylaşıyor. Bu noktada ise "Survivor 2024 yarışmacıları kimler oldu, yeni sezon kadrosunda kimler, hangi isimler var?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu yıl, SMS oylaması yapılmayacak olup yarışmacılar düello sonucuna göre elenecek. Peki, 2024 Survivor yarışmacıları kimler oldu, yeni sezon kadrosunda kim var? İşte tüm bu detaylar.

Survivor 2024 yarışmacıları kimler, yeni sezon kadrosunda kimler, hangi isimler var? İşte Survivor All Star yarışmacıları kadrosu!

Survivor 2024 yarışmacıları kadrosu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Uzun yıllardır ekranlarda olan yarışma programı, bu yıl geçtiğimiz sezonlarda yarışan ve efsaneleşmiş isimlerden oluşacak kadrosu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, Survivor All Star kadrosunda yer alacak isimleri sosyal medya hesabından tek tek açıklıyor. 7. isim belli olurken izleyiciler, ''2024 Survivor yarışmacıları kimler oldu, yeni sezon kadrosunda kimler, hangi isimler var?'' sorularına yanıt arıyor. Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken'den sonra yeni isimler de duyuruldu. İşte Survivor 2024 All Star kadrosu ve detaylar.

Survivor 2024 yarışmacıları kimler, yeni sezon kadrosunda kimler, hangi isimler var? İşte Survivor All Star yarışmacıları kadrosu!

SURVİVOR ALL STAR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı.

TV8'in en çok izlenen iki yarışma programı MasterChef ve Survivor aynı tarihlerde yayınlanmıyor. Bu nedenle, Survivor All Star 2024 sezonu MasterChef'in sezonu tamamlamasının ardından başlayacak.

Yarışmanın geçtiğimiz sezon 15 Ocak'ta başladığı düşünüldüğünde yarışmanın bu yıl da Ocak ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Survivor 2024 yarışmacıları kimler, yeni sezon kadrosunda kimler, hangi isimler var? İşte Survivor All Star yarışmacıları kadrosu!

SURVİVOR 2024 KONSEPTİNDE DEĞİŞİKLİK

Acun Ilıcalı, 13 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen Survivor 2023 finalinde seyircilere müjdeyi vermiş ve 2024 sezonu konseptini açıklamıştı.

Ilıcalı, büyük final gecesi yaptığı açıklamada "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor." demişti.

Survivor 2024 yarışmacıları kimler, yeni sezon kadrosunda kimler, hangi isimler var? İşte Survivor All Star yarışmacıları kadrosu!

SMS YOK, PERFORMANSA DAYALI ELEME OLACAK!

Buna göre, Survivor 2024 All Star'da SMS oylaması yapılmayacak. Yeni konseptte eleme adayı olan yarışmacılar, kendi aralarında düelloya çıkacak ve performansı kötü olan isim adaya veda edecek.

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 için oldukça iddialı bir kadro kurdu. Unutulmaz yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alacak.

Survivor 2024 yarışmacıları kimler, yeni sezon kadrosunda kimler, hangi isimler var? İşte Survivor All Star yarışmacıları kadrosu!

SURVIVOR 2024 YARIŞMACILARI BELLİ OLUYOR!

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Survivor All Star 2024'te yarışacak bir diğer ismi açıkladı. O isim Nagihan Karadere oldu.

Ilıcalı, paylaşımında Nagihan Karadere Survivor All Star 2024'te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım.'' ifadelerine yer verdi.

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