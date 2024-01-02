Survivor All Star Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı ve kariyeri

Survivor All Star 2024 kadrosunda kırmızı takımda yarışacak olan Aleyna Kalaycığolu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. 1 Ocak Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan yeni sezonda yarışacak olan Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz yıllarda akıllara kazınan isimlerden birisi olmuştu. Peki; Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, detaylar...