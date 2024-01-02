Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor All Star Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:10 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:10

Survivor All Star Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı ve kariyeri

Survivor All Star 2024, 1 Ocak Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanacak. SMS oylamasının olmadığı yeni ve zorlu sezonda yarışmacıların nasıl bir performans sergileyeceği merak edilirken kırmızı takım yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında nereli, ne iş yapıyor gibi sorular akıllara gelmeye başladı. İşte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı ve kariyeri ile ilgili merak edilenler...

Survivor All Star Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı ve kariyeri

Survivor All Star 2024 kadrosunda kırmızı takımda yarışacak olan Aleyna Kalaycığolu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. 1 Ocak Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan yeni sezonda yarışacak olan Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz yıllarda akıllara kazınan isimlerden birisi olmuştu. Peki; Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, detaylar...

Survivor All Star Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı ve kariyeri

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?
Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa doğumludur. Yalova'da büyüyen yarışmacı annesi ve babası ayrıldıktan sonra İstanbul'da yaşamaya başlamış. İddialı yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'da lise eğitimi sonrasında aldığı dil eğitimiyle beraber ABD'de Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor All Star Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı ve kariyeri

Aleyna annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'da yaşamını devam ettiriyor. 10 senedir voleybol oynayan Aleyna, son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer aldı.

Survivor All Star Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı ve kariyeri

Şimdilerde müzik ile hayatına başka bir sektörde yön veren Aleyna Kalaycıoğlu 'Beceremedim' adlı single çalışmasını çıkardı. Aynı zamanda Sinan Akçıl ile düet yaptı.

Survivor All Star Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı ve kariyeri

KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER)

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya

SON DAKİKA