Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:10
Survivor All Star Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı ve kariyeri
Survivor All Star 2024, 1 Ocak Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanacak. SMS oylamasının olmadığı yeni ve zorlu sezonda yarışmacıların nasıl bir performans sergileyeceği merak edilirken kırmızı takım yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında nereli, ne iş yapıyor gibi sorular akıllara gelmeye başladı. İşte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı ve kariyeri ile ilgili merak edilenler...